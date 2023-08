Sin Alfredo Cornejo ni Omar Parisi, los candidatos debatieron y cruzaron chicanas

Los principales candidatos de las cinco fuerzas políticas que competirán en las elecciones provinciales a gobernador participaron este jueves de un debate ante estudiantes del Colegio Universitario Central (CUC), dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Los dirigentes políticos expusieron propuestas sobre economía, educación y problemáticas juveniles y tuvieron fuertes cortocircuitos durante la cita.

Del encuentro participaron los candidatos a gobernador Omar De Marchi (La Unión Mendocina), Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda) y Mario Vadillo (Partido Verde). Mietras que no asistieron Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) ni Omar Parisi (Elegí), pero enviaron como representantes a sus compañeros de fórmula y candidatos a vicegobernador Hebe Casado y Lucas Ilardo, respectivamente.

El debate contó con tres ejes temáticos en los que los postulantes expusieron sus posturas e iniciativas respecto a ellos. El primero fue Economía, Empleo, Pobreza e Inserción Laboral; el segundo fue Educación y Salario Docente; y el tercero Desarrollo Juvenil, Géneros y Diversidad, Salud Mental y Participación Ciudadana. Los estudiantes también realizaron preguntas a los políticos invitados.

A lo largo largo del evento hubo varios momentos tensos por críticas y reproches cruzados entre los participantes, además de algunas preguntas que incomodaron a algunos de los candidatos.

De Marchi comenzó su intervención recriminándole a Cornejo no haber asistido al debate. “Hoy debió estar Alfredo Cornejo. Hoy no teníamos los candidatos nada más importante que esto. Hace más de un mes que lo sabíamos y lo agendamos. La provincia está mal y evidentemente quien ha sido el responsable de la gestión durante estos últimos años debía responder por qué estamos mal como estamos”, expresó el dirigente de La Unión Mendocina.

Se sumó al reclamo Vadillo, quien señaló que “es una lástima que no esté acá Cornejo porque es importante que él participara y diera la cara con los jóvenes, porque esta provincia le debe mucho al futuro de los jóvenes”.

La candidata a vicegobernadora, Hebe Casado, explicó el motivo de la ausencia del líder de Cambia Mendoza. “Quiero aclararle a Omar De Marchi y a Mario Vadillo que mi compañero de fórmula Alfredo Cornejo tenía un agenda previa a este debate. Está actualmente en la Universidad de Cuyo al que ya se había comprometido para ir. Y la fórmula es un equipo donde cualquiera de los dos puede representarlo en este lugar”, expresó.

Los cortocircuitos no quedaron ahí ya que posteriormente los representantes de las distintas fuerzas se echaron en cara varias chicanas por viejas posturas y posicionamientos políticos respecto a proyectos e iniciativas.

El peronista Lucas Ilardo le recordó frente a la audiencia a De Marchi su anterior pertenencia a Cambia Mendoza y el acompañamiento de iniciativas durante las últimas gestiones radicales.

En tanto el postulante del FIT, Lautaro Jiménez, también cargó contra el peronismo por haber apoyado la modificación de la Ley 7722 al inicio del gobierno de Rodolfo Suarez.

También se vivieron momentos incómdos por algunas preguntas que realizaron estudiantes a los candidatos. Una de ellas le preguntó a Casado por sus publicaciones en redes sociales sobre la última dictadura militar y los desaparecidos. La dirigente de Cambia Mendoza señaló que "obviamente que no estoy de acuerdo con ninguna dictadura. Ni con las que ocurrieron en Argentina ni con las que ocurren en Venezuela o Cuba o en otros países de Latinoamérica". "Cuando tuiteé algo sobre los 30.000 fue porque hay un número avalado por la CONADEP pero el 30.000 en nuestra cabeza suena muy fuerte. Y en ese momento que tuitee había 30.000 muertos por un mal manejo de la pandemia", explicó la exdiputada.

Otra situación similar ocurrió cuando un estudiante le consultó a De Marchi sobre su voto en contra del matrimonio igualitario cuando era diputado en el año 2010. Al respecto, el dirigente del PRO explicó que la discusión se dio hace casi 15 años atrás y planteó que él impulsaba otro proyecto referido a la unión civil entre personas del mismo sexo, a la vez que remarcó que "si escucháramos los debates de ese momento estarían total y absolutamente desactualizados".

Sobre el final del encuentro, el candidato de La Unión Mendocina también protagonizó un tenso cruce con un trabajador del colegio, quien lo acusó de tratar de vagos a empleados públicos, luego de que el diputado nacional hablara de la mala atención en oficinas públicas respecto a las líneas de atención al suicidio.

"Hay gente desde el Estado que con el impuesto de todos viven tranquilitos todos los meses, con los suelditos depositados, no se calientan y el Estado no funciona. Si vos considerás que trabajás, felicitaciones, si no trabajás entonces no te felicito", disparó el aspirante a la gobernación ante los gritos del trabajador del establecimiento educativo.

Reviví el debate de candidatos ante estudiantes del CUC: