Luis Petri opinó sobre el llamado de felicitación post elecciones de Mauricio Macri a Javier Milei

Luis Petri, candidato a vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio, habló luego del resultado obtenido este último domingo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que su lista se impuso en la interna de la principal coalición opositora. El dirigente radical hizo referencia a la performance de Javier Milei -quien dio la sorpresa y obtuvo el primer lugar- y, en ese orden, opinó acerca del hecho de que el expresidente Mauricio Macri lo haya contactado para felicitarlo.

"Hicimos una gran elección. Estuvimos a un punto y medio de Javier Milei. Me parece que el domingo tuvimos una interna muy competitiva que hace un año atrás parecía imposible de ganar. Las crónicas decían que Patricia Bullrich no llegaba y ganamos holgadamente. Esto tiene varias consecuencias: no solo define el candidato, sin también el liderazgo del espacio. Termina definitivamente con la interna, algo que nos venía reclamando nuestro electorado. Además, se definió un modelo: qué tipo de cambio le ofrecemos a los argentinos de cara a octubre, con cuánta profundidad vamos a hacerlo, qué velocidad y con quién vamos a hacer el acuerdo", consideró Petri en una entrevista televisiva a LN+.

El exdiputado nacional también mencionó la dura disputa atravesada con la otra lista de Juntos por el Cambio, encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "La interna fue dura. Por momentos se vivieron situaciones de tensión que asustaron a algunos de nuestros votantes, que ahora los tenemos que reconquistar. El gran desafío es salir a los resignados, desilusionados y desesperanzados", aseguró.

Respecto al llamado que recibió Javier Milei por parte del líder del PRO y referente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, Petri indicó: "Yo creo que Mauricio Macri está en todo su derecho de llamarlo y felicitarlo. Es lo que corresponde. Me parece que la discusión no pasa por saludos o llamados... La discusión es cómo vamos a resolver los problemas y, fundamentalmente, de qué manera. Quizás todos estemos de acuerdo en el qué. Ahora, ¿cómo lo vas a implementar? ¿Cómo vas a resolver la inseguridad? ¿Cómo vas a modificar el código penal?".

Es de público conocimiento que Javier Milei y Mauricio Macri tienen una buena relación

Luego, lanzó una indirecta respecto a las negociaciones en el Congreso, un aspecto necesario a la hora de gobernar y por el que numerosos sectores ponen en duda a Milei. "Se puede resolver la inseguridad, pero tenés que tener un equipo, un programa y propuestas que hay que discutir en el Congreso. El código penal no lo podés modificar con un DNU... Tenés que tener las mayorías necesarias porque, si no, te quedás en el voluntarismo puro. Ese es el problema". En relación a cómo y con qué sectores Juntos por el Cambio hará acuerdos, Petri respondió: "Los haremos, en muchos casos, con partidos provinciales como el Movimiento Popular Neuquino o los misioneros. En algunos casos, probablemente nos podamos poner de acuerdo con Javier Milei en todo lo que que tiene que ver con la reducción del gasto público. Desconozco las propuestas de seguridad de él. Si sé que tenemos una propuesta muy clara para combatir el delito con todo el poder del Estado".

En otro tramo de la entrevista, cargó contra el Gobierno nacional y la devaluación de la moneda tras el mal resultado obtenido por el oficialismo en los comicios."Que se hagan cargo (...) Es la resultante de un modelo populista. Se juegan dos modelos de país", señaló.

Ante la consulta sobre sin incluye al candidato libertario en el espectro populista, Petri contestó: "Yo no meto en el populismo a Milei, pero me parece que nosotros sí tenemos la garantía de tener un equipo y un liderazgo de convicción que sabe lo que se tiene que hacer en la República Argentina, como pasa con Patricia Bullrich. El populismo lo encarna el kirchnerismo y esto no lo tenemos que olvidar nunca. Decían que se iban para siempre y volvieron en 2019. Estos tipos buscan perpetuarse en el poder. Hay que desconfiar y el gran rival a vencer es el kirchnerismo".

Por otro lado, el candidato a vicemandatario también expresó que "con los equipos, los gobernadores de las provincias que hemos recuperado y los equipos económicos vamos a tener la oportunidad en estos 68 días que quedan de explicarle a los argentinos cómo vamos a resolver el principal problema que tienen: la inflación. Nos tenemos que concentrar en decir 'miren, vamos a bajar la inflación'. Lo que importa es no solamente el enunciado, sino cómo. Hay que garantizar el equilibrio fiscal, no queda otra. Es decir, hay que bajar el exorbitante gasto público que tiene la Argentina que creció 100% en 20 años. Se deterioraron todos los servicios y te cobran impuestos como si estuviéramos en Suecia".