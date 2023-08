Jorge Macri le tira flores a Javier Milei y mandó un mensaje interno a Juntos por el Cambio

El candidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri mandó un mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio. Sostuvo que la coalición opositora tiene el "desafío" de "representar" nuevamente ideas que expresó mejor Javier Milei.

"Hay ideas en las que coincidimos con Milei y que tal vez, en algún momento, dejamos de expresarlas claramente. El PRO vino a la política, a transformar el Estado ineficiente, a poner en el centro de la escena al ciudadano, a festejar el éxito del privado. Muchas de esas ideas Milei las expresa hoy o las expresó más claramente y tienen que ser banderas nuestras", dijo Macri en declaraciones a Radio Mitre.

A nivel nacional, Juntos por el Cambio deberá enfrentar a Milei en un escenario de tercios al que también se suma Sergio Massa. En ese escenario, los dirigentes de la coalición opositora muestran mayor cercanía de ideas con el candidato libertario que con el ministro de Economía.

En ese escenario, Macri planteó hoy en una entrevista radial que "el planteo de menos impuestos, un Estado que no ahogue y mayor libertad" son "cosas" en las que "coincide" con Milei. "Me trajeron a la política esas mismas ideas", afirmó el primo del expresidente, que fue el candidato a jefe de Gobierno más votado el domingo pasado.

Milei fue el candidato más votado las PASO. Crédito: NA

Por otro lado, comentó que Juntos por el Cambio debe tener el "desafío" de "representar" muchos de esos conceptos y ser la "alternativa" rumbo a las próximas elecciones. "Ser quien le dé al ciudadano la sensación de que tiene que haber un cambio, que lo representamos, que hay un buen equipo", subrayó.

De cara a lo que serán los comicios en octubre, Marci indicó: “Milei arranca con una ventaja, en la pole (referencia a la Fórmula 1), nosotros estamos en primera fila, tenemos que hacer el mejor esfuerzo".

Por otro lado, Macri reflexionó, en línea con lo que dijo Patricia Bullrich, con el impacto que tuvo en el resultado electoral la pelea de los dos precandidatos que presentó Juntos por el Cambio. "El exceso de pelea interna no nos permitió transmitir claramente las ideas", afirmó. Tal vez ese único mensaje, más claro, mejor expresado, nos permita recuperar parte de ese terreno. Y además, llamar a más gente a votar".

En otro momento de la nota, se refirió a lo que fue la votación concurrente en la Ciudad de Buenos Aires, que generó varias horas de demora en algunos establecimientos porteños. Dijo que se debe "repensar" porque la votación debe ser "agradable" y no "un estrés".

"Yo estoy a favor del voto electrónico. Ahora, hacer convivir dos sistemas el mismo día, lo marqué desde el primer momento y me dijeron que no quería la modernidad", señaló y agregó que "nos dijeron 'hicimos un modelito perfecto, en dos o tres minutos votan todos', pero evidentemente no anduvo porque había mesas con colas de una hora y media".