Javier Milei ninguneó a Lali Espósito, Trueno y Ca7riel: "No se quién es"

"No soy muy idóneo en música popular". La confesión de Javier Milei llegó anoche luego de un cruce con Lali Espósito, la artista a quién el candidato de La Libertad Avanza ninguneó durante una entrevista: "No se quién es". El ataque de Javier Milei desató una respuesta en cadena de los principales protagonistas de la escena del trap en Argentina. El rapero Trueno expresó "tus derechos son lo único que tenés, no te regales", en alusión al resultado de las elecciones de en las que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fue el más votado con el 30,04% de los sufragios.

"Tus derechos son lo único que tenés, no te regales", publicó Mateo "Trueno" Palacios Corazzina en su cuenta de Twitter.

El mensaje del rapero argentino de 21 años, ganador de cuatro Premios Gardel, se suma a otras declaraciones y posicionamientos que tuvo sobre política local. "Esto está pasando hoy, ahora. No podemos hacer silencio. Fuerza y Justicia, Jujuy", escribió junto a una publicación de la revista Sudestada en la que aparece una foto de un joven de 17 años baleado por las fuerzas de seguridad provincial, en el marco de la represión de hace dos meses en esa provincia.

Recientemente, el rapero lanzó una nueva canción denominada "Fuck el police" en la que critica la violencia policial y hace alusión al fallecido excomisario de la Policía Federal Jorge 'Fino' Palacios, acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA y nombrado jefe de la Policía Metropolitana por el exmandatario Mauricio Macri. "Basta de gatillo fácil. Basta de abuso de poder. Basta de muerte. Tarde o temprano se les va a caer la gorra de la cabeza", había publicado sobre el accionar de las fuerzas policiales en Jujuy. Más temprano, Lali Espósito había calificado de "anti-derecho" al candidato presidencial Milei. "Que peligroso. Que triste", publicó Lali Espósito en Twitter.

No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera… — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Luego, expandió su mensaje al asegurar que no le afecta que la increpen en redes "por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho". "La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente", agregó.

El músico Ca7riel también propuso "pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar", al advertir, como otros colegas suyos, sobre el resultado de las PASO en las que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, obtuvo el 30,04% de los sufragios. Y alertó a sus seguidores que "cuando hay una necesidad hay un derecho, así que cuando necesites ya va a ser muy tarde mi amor".

"Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público y no podría haber ido al colegio (si no fuera así) porque no tenía la guita para pagar mi educación", recordó Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza, conocido como "Ca7riel", mediante un video en su cuenta de Instagram.

El músico y guitarrista argentino de 29 años también aseguró que "si los hospitales fueran todos privados yo estaría muerto", porque durante su niñez "en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos". Advirtió a los jóvenes que "es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar". "Ojo! porque el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas porque esos son derechos", explicó Ca7riel en referencia a algunas de las propuestas políticas que impulsa el candidato libertario Milei. Recordando el tradicional dogma peronista enfatizó: "Cuando hay una necesidad hay un derecho, así que cuando necesites ya va a ser muy tarde mi amor", en referencia a un eventual gobierno de Milei.