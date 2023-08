Ganadores y perdedores en Mendoza, primera parte

Javier Milei. Es el gran ganador de la elección nacional y como pocas veces en la historia, es un capital político propio en cada distrito. A Milei no le fue bien en Mendoza gracias a la tracción de alguna fuerza local, de una trayectoria o aparato. Milei ganó en Mendoza por Milei.

El Partido Demócrata. Resurgido desde las cenizas, el PD vuelve a parecer competitivo. A diferencia de su candidato a Presidente, tiene una relación parasitaria: depende netamente de Milei, pues por su solo capital no logra despegar. Es lo que le pasó al PD en las elecciones del 2021, cuando con su sello y capital propio tuvo un desempeño pobrísimo. Ahora, de la mano del candidato nacional, es competitivo y podría ocurrir algo curioso: un partido provincial que no tendrá representación local, pero sí dos diputados nacionales. Los gansos "fénix", son los dirigentes del PD que renacieron. Carlos Balter, Gabriel y Raúl Llano y toda la vieja guardia demócrata se siente fortalecida. El PD no ganaba una elección desde 1997.

Mercedes Llano. La dirigente del PD es la que más trabajó para sumarse y sumar a los libertarios. Fue legisladora provincial de la mano de Cambia Mendoza, frente del que se apartó. Ahora tiene muchas chances de ser diputada nacional gracias al impulso de Milei.

Luis Petri. Es el radical mendocino que más ganó, en medio de un día negro para ese partido. No pudo ganar la elección en "terreno propio", pero se convirtió en candidato a vicepresidente de la Nación, con chances concretas de llegar a la conducción del Congreso. Tuvo un renacimiento vertiginoso en los últimos meses. En junio hizo una muy buena elección PASO local, enfrentando a Cornejo. Poco tiempo después se convirtió en candidato a vicepresidente. Además, en el plano local tendrá una diputada nacional de su propio espacio: Patricia Giménez.

De Marchi, el oportunista. Omar De Marchi tuvo un recorrido zigzagueante en relación a las fuerzas políticas nacionales. Era el armador político de Horacio Rodríguez Larreta. Pero al romper con Cambia Mendoza estuvo obligado a dejar ese espacio. En paralelo reflotó su relación con Javier Milei. Nunca se definió públicamente acerca de la relación con los candidatos nacionales y su espacio La Unión Mendocina no participa de las elecciones federales. Con el resultado puesto, De Marchi se acercó al festejo. Entró por la puerta de la que se había ido en el PD y fue recibido por los mismos dirigentes a los que rechazaba. Ahora le queda el camino más allanado para explicitar ese apoyo aunque no tiene garantizado que haya reciprocidad. Que Milei le levante la mano tiene un valor político mucho mayor que hace un tiempo.

Alfredo Cornejo. El candidato a gobernador y senador nacional no se expuso ante el resultado adverso. Tiene un rechazo hacia la figura de Milei y una semana antes había anticipado en privado que el resultado podía ser el que ocurrió, aunque no con esa diferencia. Es un llamado de atención para Cornejo de cara a septiembre. Aunque Milei no tiene candidato propio, hay otro dato importante: en las PASO nacionales hubo menos abstención que en las locales. Los votos "nuevo" no eligieron a Cambia Mendoza, que tuvo mucho peor desempeño que en junio. Cornejo sí ganó en su temprana apuesta por Patricia Bullrich. El exgobernador fue uno de los primeros radicales en apoyar explícitamente a la ahora candidata a presidenta. Allí se abre un panorama positivo en caso de que tenga un buen resultado para el futuro.

Ulpiano Suarez. El intendente de Capital fue uno de los pocos que se la jugó por Horacio Rodríguez Larreta, por su cercanía política y también como parte de su construcción personal. El resultado de Larreta fue sorprendentemente malo.

Ernesto Sanz. El mendocino volvió a aparecer públicamente apoyando a Patricia Bullrich. El fundador de Cambiemos nunca se alejó, pero había estado retirado de la escena. En su retorno tuvo buenas y malas. No logró imponer a Maxi Abad como compañero de Bullrich, pero sí le fue bien al apoyar a la "piba". Esta vez no hubo festejos en Cambia Mendoza.

La estructura radical. El radicalismo mendocino recibió un cachetazo. Cambia Mendoza no perdía una elección desde fue creada y el radicalismo desde 2011. Además no pudo contra Milei, aún con toda su estructura. Lo más llamativo fue la diferencia. Es un llamado de atención para esa fuerza política, sobre todo porque esta vez votaron muchas más personas que en las PASO locales. La duda es si habrá voto cruzado (personas que puedan votar a Milei y también a Cornejo) o si Omar De Marchi puede capotar en septiembre a los libertarios que no sedujo en junio.

Rodolfo Suarez. El Gobernador no apareció en el búnker y se mostró ajeno en la derrota. Aún a pesar de que es el primer mandatario y que en toda su gestión hizo foco en la relación con la Nación. Más aún cuando su futuro político estará en el Congreso como senador, en caso de que Cornejo sea electo gobernador. Suarez votó, pero no estuvo con sus correligionarios en las malas.

El peronismo. El PJ local tuvo otra derrota y sigue degradándose. Quedó tercero, lejos y sigue sintiendo el rigor de la "memoria emotiva" de las malas gestiones y ahora, sobre todo, de la mala gestión nacional. Sergio Massa fue el punto de unión, pero no de buen desempeño electoral hacia los mendocinos.

El Massismo transversal. Sergio Massa tiene una presencia transversal en Mendoza. Tiene aliados en casi todos los frentes y también en el mundo empresario. Esa llegada no se replica en la ciudadanía y tuvo un mal resultado electoral en la proivincia

La izquierda. La izquierda mendocina también se desgrana. En tiempos de mal humor social, no pudo captar esa energía como en otras épocas. Ahora el voto bronca se canaliza por derecha y es Javier Milei quien lo capitaliza.

La elección. Cerca de cumplir los 40 años de Democracia, la participación electoral fue mayor a la esperada. El desencanto y la bronca habían hecho poner en duda esa posibilidad. Pero la cantidad de electores no cayó tanto en Mendoza. Tampoco hubo tanto voto negativo. La aparición de Milei tuvo mucho que ver con eso.