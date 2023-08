Cuántos votos sacó el cura que fue en la lista de Guillermo Moreno

Eduardo Graham, el padre que se presentó como precandidato a jefe de Gobierno en el partido que lidera Guillermo Moreno, Principios y Valores, obtuvo apenas el 0.8%, con 14.900 votos.

Así lo confirmó la página oficial de las elecciones de Capital Federal, con el 98.76% de las mesas escrutadas. Para jefe de Gobierno, ganó Jorge Macri, seguido por su adversario dentro del partido Martín Lousteau. En tercer lugar aparece el precandidato de Unión por La Patria, Leandro Santoro. Ramiro Marra, el candidato de Javier Milei, terminó cuarto.

En el mismo partido que Eduardo Graham se presenta Guillermo Moreno junto a Leonardo Fabre como precandidatos a presidente y vice, por pedido de Moreno: “Fue una propuesta inesperada que me hizo Guillermo Moreno. Yo suelo acompañar, estar cerca de los que me piden, estar cerca de quienes realizan las tareas de las actividades políticas y bueno la verdad que Guillermo me planteó esto hace mucho”, contó Graham.

En cuanto a los resultados a presidente, el candidato por La Libertad Avanza Javier Milei lidera los comicios. Le sigue Sergio Massa, de Unión por la Patria, en tercer lugar quedó Patricia Bullrich, ganandole la interna a Horacio Rodríguez Larreta. Juan Grabois quedó en cuarto lugar.

¿Quién es Eduardo Graham?

Graham es padre licenciado en Teología por la Universidad Católica de Argentina, párroco de la parroquia San Pedro Telmo y profesor universitario.