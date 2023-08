Optimismo en el entorno de Milei: "Estamos muy entusiasmados"

En medio del caos por las demoras y quejas que generaron hoy las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires por la implementación del voto electrónico, el precandidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, habló con la prensa y apuntó contra Juntos por el Cambio aunque se mostró optimista y aseguró: "Estamos muy entusiasmados".

Sobre las dificultades de los ciudadanos para emitir su voto con boleta electrónica dijo: "Siempre vemos las mañas y los malos hábitos de los políticos tradicionales, pero eso no puede parar lo que nosotros estamos llevando adelante que es que la libertad avanza" y agregó que "la inducción fue hace meses cuando cambiaron las reglas del juego. Esperemos que Juntos por el Cambio ya que la Justicia está tomando lugar en esta situación de las aclaraciones pertinentes".

Marra no quiso anticipar escenarios, pero se mostró alegre y señaló: "La expectativa, por supuesto, que es positiva pero preferimos no hablar de números por respeto a todos los fiscales que nos están acompañando. Para nosotros es muy importante lo que pasó con los fiscales. Nosotros no tenemos estructuras políticas desde hace 20 años o 100 años, lo nuestro es gente que vino por si sola y dijo 'quiero fiscalizar porque quiero una Argentina distinta'".

Para el precandidato a jefe de gobierno porteño la jornada fue buena e insistió: "Estamos muy contentos y muy entusiasmados con que estemos en un hecho electoral y que se esté hablando de las ideas de la libertad de nuevo. El escrutinio es uno de los momentos más importantes de la elección. Quisieron hacer trampa y les salió mal porque salieron damnificados todos los porteños. Esperemos que den las aclaraciones pertinentes de por qué se votó con dos sistemas diferentes".