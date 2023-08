Cristian Ritondo se cruzó con Sergio Berni por el crimen de Morena Domínguez

Cristian Ritondo aseguró que la responsabilidad del crimen de Morena Domínguez en Lanús "la tiene la provincia de Buenos Aires" y se expresó en desacuerdo con las declaraciones de Aníbal Fernández, quien ayer sostuvo que el caso no le correspondía a Nación.

"Aníbal Fernández dice no es mi jurisdicción. Y la verdad con Patricia Bullrich trabajamos desde el primer día", le respondió al ministro de Seguridad. Pero fue aún más duro con Sergio Berni, quien había declarado que en la Argentina episodios como estos se resuelven rápido.

"Escucho al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires decir que esto se resuelve fácil. ¡Flaco, hace cuatro años que estás! No se soluciona fácil para nada, porque es multicausal, pobreza, cómo se crían, la falta de educación, los padres, las adicciones. Atacar este mundo es complicado y complejo en el conurbano con 60 por ciento de pobres", expresó en diálogo por América.

Asimismo, el precandidato a diputado bonaerense de Patricia Bullrich recordó que la constitución de Buenos Aires establece que la responsabilidad de la Seguridad "la tiene la Provincia". "El municipio y Nación colaboran en una mesa conjunta", agregó.

Asimismo, defendió al precandidato a intendente de Lanús, Diego Kravetz, por salir a "dar la cara" y cuestionó a otros jefes municipales por su falta de reacción ante episodios de inseguridad.

"Antes mataron a un colectivero que había ido a comprar cigarrillos en La Matanza. No vi a un secretario de Seguridad ni a un intendente. Lo de Morón, ¿alguien vio al secretario de Seguridad, al intendente?", aseveró.

Además, Ritondo habló de la necesidad de reformas en la Ley de Seguridad y la de defensa nacional "para que las fuerzas armadas participen de operativos de seguridad". También incluyó entre las prioridades una mayor capacitación y entrenamiento de efectivos policiales y remarcó la importancia de "endurecer las penas de narcotráfico".

Por último, respaldó la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad en sintonía con la postura de Patricia Bullrich. "No me jodería un menor preso. Me jode que maten a una nena de diez años que va a la escuela", sentenció.