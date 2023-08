Video: día de furia de un diputado K en la Comisión de Juicio Político

El diputado nacional del kirchnerismo, Rodolfo Tailhade, se ubicó en el centro de la polémica a raíz de la serie de escandalosos sucesos que protagonizó este martes durante la comisión de juicio político contra la Corte Suprema.

La controvertida figura K, acostumbrado a mantener fuertes cruces con la oposición, se despachó por partida triple: primero con un cruce con un hombre cercano a Elisa Lilita Carrió, luego amenazando con un duelo a su par de la UCR, Francisco Monti, y finalmente terminando a los gritos contra uno de los colaboradores del presidente del máximo tribunal.

El primer enfrentamiento se produjo con Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica. El dirigente aliado a Lilita Carrió increpó al oficialista por sus tratos durante una pregunta a Silvio Robles, vocero de la presidencia de la Corte Suprema. "¡Tratáme bien!", fue el reclamo de López a lo que Tailhade le respondió sin filtro: "Trato bien al testigo. A vos no te tengo que tratar bien". Momentos antes, ya había tenido un conflicto con la diputada de la CC, Mariana Stillman.

"No le podemos preguntar a un testigo lo que dijo otro testigo. No se puede contrastar con un testigo que no está presente, no es un careo", lo había cuestionado la dirigente de Juntos por el Cambio al utilizar la declaración de otra persona para interrogar a Robles. "¿De dónde sacás eso? Solo en el mundo de la Coalición Cívica", contestó Tailhade, en lo que fue un anticipo de su estallido posterior.

El clima empezó a volverse áspero cuando se cruzó con el radical Francisco Monti. Molesto por los murmullos de su par mientras realizaba su interrogación, lo fustigó de manera categórica: "No me durás un minuto". La reacción trajo una acalorada reacción de la oposición, quienes empezaron a pedir a la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, que llamara al orden a Tailhade.

Pero el momento más escandaloso de la tarde fue contra el mismo Robles, cuando este se rehusó a contestar preguntas como testigo. "¡Nos está tomando el pelo. Es un mentiroso compulsivo el señor!", disparó Tailhade a los gritos. Allí fue cuando los diputados de Juntos por el Cambio volvieron a solicitarle a Gailard que intervenga.

"Calmáte Tailhade. Alguien que le diga que se vaya así se relaja", le gritó Juan Manuel López y exigió una sanción a Tailhade, en lo que fue una sucesión de furiosos gritos entre la oposición y el oficialismo.

Finalmente, Robles también le respondió a Tailhade antes de excusarse de responder una pregunta del diputado Leopoldo Moreau: "El señor que acaba de hablar me faltó el respeto. Yo nunca le falté el respeto al señor diputado".