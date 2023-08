Todo lo que dejó el paso de Bullrich por Mendoza, de la mano de Luis Petri y de Alfredo Cornejo

Con la mira puesta en las elecciones PASO del 13 de agosto, Patricia Bullrich visitó Mendoza este martes y se mostró de la mano de la dirigencia local de Juntos por el Cambio, en especial junto a su compañero de fórmula, Luis Petri, y el senador nacional y candidato a gobernador, Alfredo Cornejo. La exministra de Seguridad, que eligió pisar suelo mendocino el mismo día que su contrincante Sergio Massa, realizó un acto en el Parque Benegas, en Godoy Cruz, y luego brindó una conferencia de prensa en la cual -entre diversos aspectos abordados- cargó contra la administración nacional en materia económica y se desligó de las críticas que la vinculan con Gobierno de la Alianza en 2001. También garantizó la "unidad" de su espacio, pase lo que pase en los comicios primarios.

Bullrich optó por Godoy Cruz como locación para realizar un acto partidario frente a su militancia. Se trata de un lugar que le sienta cómodo a Juntos por el Cambio, ya que desde hace años gobierna dicho departamento. Allí, fue recibida por el intendente radical Tadeo García Zalazar; el candidato a jefe comunal, Diego Costarelli; la aspirante a la Vicegobernación, Hebe Casado; y los candidatos a diputados nacionales Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Víctor Ibañez, entre otros dirigentes. Bullrich venía de ser insultada e increpada en las calles de San Luis apenas horas atrás de su arribo a Mendoza, una situación que denunció y por la cual apuntó contra el mandatario puntano, Alberto Rodríguez Saá.

Bullrich junto a su militancia. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Posteriormente, la fórmula Bullrich-Petri dio una rueda de prensa en las instalaciones del Hotel Sheraton de la Ciudad. La precandidata a presidente aseguró que respecto a la suba del dólar es "un proyecto parche"y que "el parche cada vez está cubriendo menos el agujero que intenta tapar y la situación económica de la Argentina está totalmente desmadrada en la Nación, en el cierre de las importaciones y exportaciones, el cepo, los pagos que hay que hacer que ya se hacen con yuanes... Eso genera una total y absoluta incertidumbre de una falta total de plan. Es un 'lo atamos con alambre' lo que está llevando adelante Sergio Massa en economía, mientras dice que como presidente va a bajar la inflación. Es decir, una capacidad de disociación bastante grande en relación a lo hace como ministro y lo que dice que va a hacer como presidente".

Y sumó que "para combatir la inflación hay dos medidas que son absolutamente estratégicas pero hay dos temas fundamentales. Primero, solidez fiscal, es decir, el Estado nacional tiene que estar equilibrado. Tiene que haber un proyecto de acuerdo con las provincias para tener un gasto fiscal que pueda ser sostenido y que implique el crecimiento de las inversiones y el trabajo. También que podamos tener un Banco Central independiente, autónomo y que deje de emitir dinero y de prestarle dinero al Tesoro. Pero me gustaría darle a su vez".

Patricia Bullrich en conferencia de prensa. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

La referente del PRO también fue consultada por su plan respecto a la empresa estatal IMPSA, que tiene intervención tanto nacional como provincial y que ya había sido un tema en el que Sergio Massa ahondó este mismo martes. Ante esto, Bullrich -con un susurro de Cornejo de por medio- esquivó la pregunta y le delegó la respuesta a Luis Petri, quien puntualizó: "Respecto de IMPSA, hay que ponerla en el contexto de las 32 empresas públicas que actualmente tienen un déficit de 5 mil millones de dólares y que generan un agujero fiscal que terminan pagando todos los argentinos. Hay que ver los balances de las empresas para reestructurarlas. garantizar que sean eficientes y no den pérdidas. El problema de la Argentina es el déficit fiscal y es lo que lleva a tener inflación porque obliga a emitir descontroladamente, poner controles de cambio, restricciones... Por lo cual, hay que atacar el déficit. El primer presupuesto que va a enviar Patricia va a ser con equilibrio. Vamos a mirar con detenimiento el funcionamiento de IMPSA".

A la hora de responder sobre aquellAs críticas hechas hacia su persona por haber sido parte del gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001, se defendió y dijo en tono desafiante: "Me parece que es un un cliché de campaña porque todos los que critican haber participado del Gobierno del 2001, también participaron. Así que es como una cosa muy extraña, ¿no? En la fórmula con la que competimos dentro de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, los dos participaron del Alianza. Me parece que es un sinsentido".

Respecto al incómodo momento que vivió en la vecina provincia de San Luis, Bullrich comentó: "Lo de hoy es algo que nosotros queremos llamar la atención fuertemente. Hace pocos días en un aviso que sacamos por la televisión dijimos que al cambio íbamos a tener que defenderlo no en los escritorios, sino en la calle. Y eso generó todo un debate. Sin embargo, el día de ayer el gobernador electo de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, tuvo que salir al frente de una marcha con diez mil puntanos porque le están armando un Gobierno paralelo. Es un Gobierno que está cubriendo cargos que son típicos del Ejecutivo y que está comprometiendo recursos de los próximos presupuestos. Rodríguez Saá quiere quedarse armando una especie de Gobierno para continuar, después de cuarenta años, cuarenta más No acepta que ha sido derrotado en las elecciones y que viene un gobierno de Juntos por el Cambio. Claudio Poggi encabezó una manifestación ciudadana para pedirle al gobernador actual que se va el 10 de diciembre que no siga apropiándose del poder nombrando gente y destruyendo instituciones".

Patricia Bullrich de visita en Mendoza. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Por último, hizo mención a la unidad de la principal coalición opositora, en medio de la guerra interna de cara a las PASO. "Nosotros somos todos parte de Juntos por el Cambio. Es la herramienta que los argentinos están eligiendo provincia por provincia para cambiar el país y generar un cambio profundo. Todos los que participamos decidimos una regla que tenemos que cumplir a rajatabla: quien gana tiene que abrir y ser generoso y, quien pierde, tiene que acompañar y trabajar en equipo", sostuvo Bullrich.

Esto hay que organizarlo tanto a nivel de las fórmulas nacionales como en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos juntos, ganadores y perdedores. Las PASO son una elección. Se gana y se pierde, no es nada más que eso. Si nos comprometimos a trabajar juntos en este proyecto, todos vamos a empujar el carro. Que los argentinos se queden tranquilos de que nosotros somos la garantía total de unidad de Juntos por el Cambio", cerró.