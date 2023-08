Revés para Cristina Kirchner: un senador frena la designación de jueces en el Senado

Cristina Fernández de Kirchner recibió un duro revés en el Senado, donde el oficialismo no podrá alcanzar el apoyo requerido para llamar a una nueva sesión. El impacto no será menor, ya que el Gobierno buscaba impulsar la aprobación de 75 pliegos judiciales en la Cámara Alta y cuya prioridad era garantizar la continuidad de una jueza aliada, clave por ejemplo en el futuro de la Causa Hotesur-Los Sauces.

Se trata de Ana María Figueroa, quien deberá jubilarse el próximo 9 de agosto al cumplir los 75 años, fecha límite para ejercer su actividad de acuerdo con la Constitución.

Figueroa juega un rol fundamental en el caso que acusa a la vicepresidenta por presunto lavado de dinero. Como vocal de la Cámara de Casación Penal, la magistrada deberá votar para ratificar el cierre del expediente, como lo dictaminó el tribunal oral en un cuestionado fallo, o enviar a la ex mandataria y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a juicio oral. Según trascendidos, los tres jueces de la sala ya definieron su voto antes de la feria judicial y esta semana podría conocerse la resolución.

Ana María Figueroa, la jueza de la controversia.

Fue el senador Alberto Weretilneck, de Río Negro, quien adelantó que no dará quórum para la designación de nuevos jueces antes de las elecciones PASO, previstas para el próximo domingo 13 de agosto. El objetivo del kirchnerismo era extender la permanencia de Figueroa hasta que cumpla 80 años, por lo que la decisión de Weretilneck complica los plazos de Cristina Kirchner.

La cercanía de la jueza al oficialismo no estuvo alejada de fuertes críticas por parte de la oposición. Y si bien Figueroa no recibió impugnaciones para que no continúe como titular de la Cámara, si persiste un proceso judicial en su contra en el Consejo de la Magistratura. El motivo: el incumplimiento en los plazos procesales para atender un pedido de anulación del sobreseimiento contra la vicepresidenta.

Tras finalizar la feria judicial y la reanudación del funcionamiento de los tribunales y demás organismos del Poder Judicial, a Cristina Kirchner solo le quedará esperar por la decisión final en la Causa Hotesur-Los Sauces que se presume se dará a conocer su decisión en los próximos días.