La fulminante advertencia de Guillermo Moreno por el acuerdo con el FMI

Fiel a su perfil, Guillermo Moreno dio una explosiva entrevista televisiva este martes donde dejó contundentes definiciones sobre el oficialismo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el escenario electoral que lo tendrá como uno de sus animadores para llegar a la presidencia.

En ese sentido, el aspirante presidencial apuntó contra Sergio Massa respecto al arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que "estuvo mal hecho técnicamente".

"El staff del FMI no sabe lo que pasa en cada economía, le dan a todos el mismo acuerdo", expresó para luego advertir: "Si se cumple, vamos a una hiper recesión. Si no se cumple, a una hiper inflación. Obviamente hay que renegociar el acuerdo".

Por último, cuestionó la gestión económica del jefe de Hacienda y consideró que encabeza "propuestas antipopulares". "Massa se metió con la mesa de los argentinos. Un gobierno que aumenta el precio de la comida no es peronista. Por lo tanto, este gobierno no es peronista, está hambreando al pueblo como lo hambreó Macri", cerró.

En otro pasaje de la charla, el ex ministro de Comercio cuestionó al kirchnerismo por su arremetida contra la Corte Suprema e incluso defendió al máximo tribunal en el marco del juicio político en la Comisión de Diputados.

'Es la primera vez que en una Corte sobre 4 miembros hay 3 peronistas, eso me da garantías, no tengo y no puedo tener quejas sobre un compañero", respondió Moreno en C5N y enfatizó que tendría un problema con el órgano judicial si fuera integrado mayormente por "radicales".

"Hay que escucharlo a Perón: ´Cuando hay un compañero, hay que tratarlo como corresponde´. Y no hacer lo que están haciendo, que es poner en duda toda la Justicia", añadió. Asimismo, el ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner justificó que él vivió "el Estado de violencia" en otras épocas.

"Ahí las situaciones se resolvían lastimando al otro o matándolo. Si queremos trabajar por el Estado de derecho, hay que preservarlo", enfatizó.

En ese sentido, negó de forma categórica que la Corte Suprema encabece una persecución política contra la vicepresidenta. "No hemos visto nada de la Corte, yo estoy en la misma condición que Cristina (Kirchner) y estoy libre", afirmó. Y cuando le consultaron por aquellos ex funcionarios que se encuentran detenidos, Moreno responsabilizó al kirchnerismo.

"Los que no están libres es porque los entregaron, como Julio De Vido. Esos diputados que no bajaron a votar (en contra de la quita de desafueros) le van a tener que pedir humildemente perdón. En el peronismo se da la vida por un compañero. Entregaron las estadísticas, después a los compañeros y después las ideas, por eso te piden votar a Massa", cerró.