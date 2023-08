Juan Schiaretti: "Entre los 'pituquitos de Recoleta' se incluye a Cristina Kirchner"

El gobernador de la provincia de Córdoba y precandidato a presidente por el espacio “Hacemos por nuestro país”, Juan Schiaretti, mantuvo un encuentro con periodistas gráficos y se refirió a sus ejes de campaña con críticas a las medidas económicas del gobierno nacional, apuntando especialmente contra el precandidato elegido por el oficialismo para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obigatorias (PASO).

A pocos días de finalizar la campaña, Schiaretti fustigó al ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y recordó cuando hace cuatro años integró por algún tiempo un espacio “antigrieta” que habían conformado junto a Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna. Cabe recordar que de un día para el otro, Massa abandonó ese espacio político y se unió al Frente de Todos como primer candidato a diputado nacional.

Luego de criticar a quien asumió hace un año como ministro de Economía, Schiaretti habló sobre la intempestiva salida de Massa de ese espacio construido: “Uno no tiene que explicar nada. Él fue el que dijo cuando se fue del kirchnerismo que iba a meter presa a Cristina y que iba a echar a todos los ñoquis de La Cámpora. Cuando se fue del kirchnerismo, nosotros pensamos que había posibilidades de acordar con él, porque en todo momento dijimos que nosotros no teníamos nada que ver con el kirchnerismo. Pero él después volvió. Nosotros no nos movimos nunca de nuestro lugar. Tendría que explicar él por qué cambió de posición”, expresó el gobernador de la provincia de Córdoba recordando aquel episodio.

Juan Schiaretti fustigó al ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Foto: MDZ

Justamente, Sergio Massa llegará este miércoles a Córdoba en el marco de su gira como precandidato presidencial. Sin embargo, Schiaretti dijo no estar preocupado por la posibilidad de que logre captar a dirigentes del justicialismo cordobés en el armado de su campaña.

“El peronismo de Córdoba no tiene nada que ver y nunca pudo ser colonizado por el kirchnerismo. Nosotros somos un peronismo democrático, federal, progresista y republicano que respeta las instituciones, que quiere producción y trabajo y no subsidios para Argentina. Estoy convencido que estamos transitando el final de un ciclo y que la cara visible del fracaso de este gobierno es su candidato a presidente, Sergio Massa”, aseveró.

“Hace un año que es ministro y tendría que haber mejorado el funcionamiento de la economía. Pero en vez de eso, la inflación pasó de 65% a 130% anual y el dólar que estaba de $240 está en $550. Esa es la prueba evidente del fracaso de este gobierno del kirchnerismo”, afirmó Schiaretti.

En la misma línea, manifestó que “no hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo solucione el problema de la inflación. Es imposible, primero, que (Massa) tenga las condiciones y la vocación para hacerlo. Segundo, no creo que lo deje Cristina. Vamos a hablar claro, acá a los candidatos a presidente los pone Cristina. Ella termina decidiendo qué se hace o qué no se hace. No hay ninguna duda de que todas las decisiones que toma Massa las consulta con Cristina, porque es la característica que tiene el kirchnerismo”, aseguró.

Y agregó: “Como tercer elemento, cualquier plan económico que encare tiene que contar con la credibilidad de la sociedad. Y estoy convencido de que la sociedad hoy no le cree al kirchnerismo. Muy por el contrario, a la sociedad le genera mucha desconfianza. Y las pruebas son los resultados electorales en las provincias que están en sintonía con el kirchnerismo, y donde los gobiernos locales vienen perdiendo. Esta es la realidad. Entonces, no hay ninguna posibilidad que, ahora que están en el fin de su ciclo histórico, generen la confianza que se necesita para poder llevar adelante un plan de estabilización macroeconómica”, enfatizó Schiaretti.

Sintonías con el radicalismo

El precandidato presidencial ratificó por otra parte su intención de acordar con Juntos por el Cambio el 22 de octubre, luego de las elecciones en primera vuelta. Pero ante la consulta sobre la posibilidad de que en las PASO resulte ganadora Patricia Bullrich (que se opone a esta posibilidad) dejando relegado a Horacio Rodríguez Larreta (más afín a las ideas del cordobés), Schiaretti argumentó: “Yo creo que la crisis de Argentina exige que haya un gobierno de unidad nacional, y para esto es necesario entablar acuerdos”.

Comparando la crisis actual con el estallido de la convertibilidad, aseveró que la situación que atraviesa Argentina hoy en día necesita de medidas de unidad nacional. “Pero eso es algo a hablar después de la primera vuelta. Hasta allí, todos competimos para ser candidatos a presidente. Luego, el 22 de octubre, estaremos dispuestos a acordar con aquellos que coincidan con nuestra mirada a formar un gobierno que sea de unidad”, afirmó. Schiaretti ratificó por otra parte su intención con acordar con Juntos por el Cambio el 22 de octubre. Foto: Hacemos por nuestra patria

Aún así, aclaró: “Si ahora me pregunta con quién tengo mayor afinidad de pensamiento, no hay duda que es con el radicalismo en su conjunto, porque toda la UCR expresa algo parecido a lo que planteamos nosotros y que lo expresó inclusive en el documento de su convención. No podemos quedarnos discutiendo con signo ideologista”, señaló.

Además, Schiaretti dijo coincidir con ciertos sectores del PRO, la Coalición Cívica, y del peronismo no kirchnerista. “Cada uno decidirá en qué lado juega, en qué lado participa en esta elección nacional, pero yo creo que es algo que se debe hablar después de la primera vuelta. Y que estoy convencido que se puede concertar, tal cual hicieron los partidos políticos uruguayos que son el sustento del gobierno del presidente Lacalle Pou, con el acuerdo que se realizó luego de la primera vuelta, entre el partido blanco y colorado; los cuales, por su historia, son similares al radicalismo y al peronismo en Argentina”, graficó.

“Pituquitos de Recoleta”

El precandidato presidencial no pudo eludir por otro lado las preguntas respecto a la polémica frase del gobernador electo, Martín Llaryora, respecto a los “pituquitos de Recoleta”. Sin embargo, negó de plano que esos dichos condicionaran una posible y futura coalición con Juntos por el Cambio. “Para nada. No esmerila en absolutamente nada. Además Llaryora es claro que en esa frase de los “Pituquitos de Recoleta”, incluye a Cristina Kirchner, que vive en Recoleta”, ironizó.

Y una vez más explicó que su frase fue dirigida al agravado centralismo y la forma de gobierno “unitaria” del gobierno nacional, que mira el país “desde el AMBA y para el AMBA”. Schiaretti aclaró la frase “Pituquitos de Recoleta” que hizo el gobernador electo, Martín Llaryora, en un eufórico discurso días atrás. Foto: Archivo.

En esa sintonía, reiteró las inequidades respecto a los subsidios en el transporte y las retenciones a las exportaciones del campo, que afectan al interior y no a CABA y el conurbano.

“Las retenciones son un impuesto que no existe en ningún lado ni de América, ni de Europa, ni de Asia. Son un mal impuesto que afecta al interior productivo, pero no afecta a quienes viven y trabajan en el AMBA. Yo propongo que el 10 de diciembre de este año, bajar el 25% las retenciones. Y estoy convencido junto con la Mesa de Enlace, que podemos ir bajando las retenciones gradualmente y eliminarlas en los próximos cuatro años”, sentenció.

El FMI, el CEPO y la apatía

Con relación al acuerdo que Sergio Massa realizó con el FMI, Schiaretti señaló que el Fondo había tenido una “relación laxa” con el gobierno nacional, al cual aseguró no le estaba “cobrando un peso”. Por otro lado, se diferenció de las declaraciones de Patricia Bullrich en cuanto a que no había que tener miedo de sacar el cepo y abrir la compra de dólares.

“Yo creo que el Fondo se equivocó al prestarle dólares a países que tienen severa dificultad en su macroeconomía. Esto se está observando con todos los deudores. Y eso también responde a lo que dijo la precandidata a presidente, que va a conseguir un blindaje del Fondo. A mí me parece que eso no es real porque el mayor deudor que tiene el FMI es Argentina. No le cobra ¿y le va a dar otra cantidad de plata enorme? Me parece muy poco realista plantear eso. Lo que nosotros tenemos que hacer para conseguir dólares es incentivar la exportación, o sea, que la llegada de dólares al país sea genuina”, aseguró el gobernador cordobés.

Por otro lado, evitó meterse en la discusión sobre la necesidad de privatizar empresas públicas como Aerolíneas Argentinas y solo enfatizó que “una empresa pública no puede dar déficit”. También cuestionó el actual sistema previsional con la moratoria jubilatoria impulsada por el gobierno nacional. “Creo que la peor solución que tomó el kirchnerismo fue dar esa moratoria que lo único que consiguió es que todas las jubilaciones estén bajas. Cuando uno mira la cantidad de jubilados que ganan la mínima en este país no lo puede creer”, comentó.

Por último, se refirió a la baja participación en las urnas de los electores y culpó de esta tendencia a “la maldita grieta”. “La grieta es el negocio de los políticos y es la desgracia de la gente. Los políticos se pelean para ver cómo conforman las listas, basta que uno diga blanco para el otro decir negro. No hay acuerdo ni siquiera para que funcione el Consejo de la Magistratura en el orden nacional. Es una cosa absurda”, opinó.

“Por eso me parece que es absolutamente lógico y legítimo que esto se traduce en la baja participación en las elecciones, en un desencanto que a la vez genera un crecimiento de Javier Milei, un candidato que crece por su planteo de la antipolítica. Yo no voy a calificarlo, pero veo que sus propuestas son medidas milagreras, pero no veo que tuvieran éxito en ningún lado del mundo. Pero su aparición y la adhesión que la encuesta indica que tiene, está vinculado a esto”, cerró Schiaretti.