El Gobierno de Mendoza respondió a las graves acusaciones de Sergio Massa

El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, respondió a lo expresado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que durante su paso por la provincia apuntó contra el gobernador Rodolfo Suarez por los fondos correspondiente a la frustrada obra de Portezuelo del Viento. El funcionario mendocino aseguró que se trata de un "disparate" y dijo que la maniobra empleada "no tiene ningún tipo de contingencia desde el punto de vista judicial, técnico y financiero".

Cuando a Massa le consultaron en conferencia de prensa durante su recorrida por IMPSA qué haría como presidente con Portezuelo del Viento, sorprendió con un fuerte mensaje dirigido al Gobierno de Mendoza. "Lo primero que me gustaría es que la plata que sacaron mal de la provincia de Mendoza a Estados Unidos, vía contado con liquidación a través de una de las financieras denunciadas por especulación por el Estado argentino, vuelva a Mendoza", dijo en tono desafiante. El ministro hizo alusión a una maniobra que denunció públicamente la diputada nacional Marisa Uceda el 28 de abril por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos por parte de Rodolfo Suarez.

En diálogo con MDZ Radio, Víctor "Peque" Fayad le contestó a Massa. "Se me ocurren muchísimas cosas por las que debería estar preocupado el ministro de Economía. Omitió mencionar, naturalmente, los 4 millones que cayeron en la pobreza durante su gestión, la inflación récord y los 10 mil millones de dólares negativo de reserva. Esas son preocupaciones. No se preocupe por las cosas que hacemos en la provincia, porque las hacemos con prudencia, cuidado, profesionalismo y transparencia. Y si realmente se preocupa por Mendoza, yo creo que debería también debería hacerlo por ser la última provincia en transferencias discrecionales del Gobierno nacional. Le debe 2.600.000.000 de pesos a la provincia por el Fondo del Transporte Público. Y, como si fuera poco, estos fondos a lo que hace referencia el ministro, si el presidente para el cual trabaja hubiera laudado a favor de la provincia y no en contra como lo hizo, no estaríamos teniendo esta discusión", dijo el titular de la cartera de Hacienda en el programa Tardes de Frente.

Y añadió: "Más allá de eso, en términos específicos, creo que es importante aclarar, en primer lugar, que el 100% de los fondos del Fideicomiso de Portezuelo están en cuentas a nombre del Fideicomiso de Portezuelo. El 100% de los fondos están absolutamente disponibles para su utilización. Y no es, como dice el ministro Massa, que se han utilizado. Los fondos se han administrado porque nosotros tenemos la obligación de administrarlos bien. Y, en términos generales, la provincia jamás pone la ideología en el medio de los criterios técnicos con los cuales se invierten y se administran los fondos públicos. La provincia tiene que diversificar inversiones, proteger los recursos de los mendocinos y buscar la mejor forma de que esos fondos preserven el valor".

"El resto de las cosas que dijo son un disparate, así como la denuncia que en su momento hizo una diputada nacional alineada con Massa (Marisa Uceda). Son de tal disparate, que los agentes que nosotros utilizamos para realizar este tipo de inversiones o bien son bancarios- absolutamente regulados por el Banco Central- o son agentes de liquidación absolutamente regulados por la Comisión Nacional de Valores, dependiente directamente del Ministerio de Economía. Por lo cual, si algo tiene para decir Massa, primero que avance por los canales formales y después que se ponga a vociferar acusaciones de manera arbitraria".

Sergio Massa estuvo en Mendoza este martes.

En otro tramo de la conferencia que brindó Massa, indicó que "hay más de 25 millones de dólares que se sacaron por contado con liquidación. Eso está judicializado porque es una operación que tenía prohibida la provincia y creo va a terminar en un lío judicial grande". En ese sentido, Fayad descartó lo deslizado por el ministro. "Esto no tiene ningún tipo de contingencia desde el punto de vista judicial, técnico y financiero porque, justamente, está hecho en el marco del buen obrar, que tiene que tener cualquier funcionario público. A nosotros, la verdad, es que la denuncia no se en qué ha terminado porque formalmente no hemos sido notificados", esgrimió.

Sobre si la operación está "prohibida", Fayad manifestó: "Eso no es correcto. Acá hay un contrato de fideicomiso que establece específicamente que el fiduciario de los fondos de Portezuelo puede administrar los fondos, invertirlos y hacer todos los actos administrativos que necesite para preservar el valor de esos fondos. Y parte de la preservación de los fondos, Uno de los criterios más importantes en materia de administración de fondos -y sobre todo si son de tercero y y si son públicos-, es la diversificación. Uno no puede tener el 100% de sus ahorros en una sola entidad, en un solo producto y en un solo lugar. Es un criterio básico y resulta absurdo tener que explicar las razones por las cuales nosotros estamos tratando de darle una administración profesional y técnica a los fondos que tanto ha costado conseguir (...) El 100% de los fondos del Fideicomiso Portezuelo de Viento están en cuentas a nombre del Fideicomiso Portezuelo del Viento y no se ha utilizado un solo lado. Está todo disponible para las inversiones que se desean hacer oportunamente".

Por otro lado, se refirió a la táctica política de Massa en el marco de la campaña electoral y consideró: "Creo que esto fue un error estratégico porque mostrar esto no hace otra cosa que mostrar el desastre de la gestión económica del Gobierno nacional. ¿Quién no quiere proteger sus ahorros de los desmanejos de la política financiera, fiscal, económica y monetaria del Gobierno? Y fíjense lo que está pasando con el tipo de cambio, con el nivel de reservas... Si uno se pone a indagar las motivaciones que tiene no solo la provincia, sino cualquier ahorrista -por más pequeño o grande que sea- para reaccionar de cara a la situación actual. Uno vuelve a preguntarse las razones por las cuales la gente está desconfiando permanentemente en la moneda. Y eso es responsabilidad absoluta del ministro de Economía, ¿si no de quién?".