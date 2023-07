Piquetes en CABA: la dura acusación de Patricia Bullrich al ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta

Patricia Bullrich salió al cruce del ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, a raíz de las críticas sobre su gestión al frente del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019. "Miente muy mal Burzaco, me puso muy mal lo que dijo", expresó la precandidata a presidente contra el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

Rápidamente, recordó una reunión en enero de 2016 que mantuvo con Larreta, el entonces mandatario Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Allí, la referente del PRO reveló que pidió el manejo de las protestas en la Ciudad de Buenos Aires. "Burzaco dijo ´para qué vas a pedir los piquetes Patricia, dejaselo a la Ciudad'. Y le respondí ´la Ciudad no se va a hacer cargo de los piquetes, porque no tienen la convicción", confesó en una entrevista televisiva por TN.

Y arremetió contra la falta de "convicción" del Jefe de Gobierno porteño en el manejo de las movilizaciones: "La Ciudad de Buenos Aires durante estos 8 años no controló los piquetes". Luego, señaló que el mismo Burzaco "tampoco estaba de acuerdo" con la postura frente a las protestas sociales y expresó que tanto él como Larreta "tenían miedo de hacerse cargo" por la seguridad en estos eventos. "El Jefe de Gabinete en ese momento me dijo que no hiciera lo que yo quería", agregó sin filtro contra Marcos Peña, en ese entonces a cargo de ese espacio.

Volviendo al debate por la seguridad en la Ciudad, recordó que ya existe una ley "de flagrancia en el delito" y ratificó la idea de "convicción" ante el tema.

“Si me daban la posibilidad, yo lo hubiese resuelto. Les pedí que me pasaran ese tema un año y listo. Me extraña que alguien como Burzaco diga eso. Ya está la ley para hacerlo. Es una cuestión de convicción. Hace años que la Ciudad está tomada, y eso no puede seguir. El cambio es a todo o nada. No más piquetes en las calles. Yo jamás permití un corte de ruta. Nosotros queremos orden en la Argentina y vamos a trabajar y pelear por eso”, afirmó.

Por otro lado, Bullrich fue fulminante contra el oficialismo y sostuvo su estrategia es "resistir el cambio en la calle y con muertos" y los acusó de "sembrar miedo" en la población.

"Nosotros no lo vamos a permitir, son más de 20 años de frustraciones que generó el kirchnerismo. Ya están hablando otra vez del helicóptero, cómo lo hicieron en el gobierno de Mauricio Macri. No nos vamos a dejar correr con esto. Nosotros vamos a gobernar y vamos generar cambios que mejoren al país y a su gente. Hay que decirle a la gente que nosotros vamos a defender el cambio para recuperar los 20 años a los que nos llevó el oficialismo. Para ellos es conflicto o sometimiento. Para nosotros es todo o nada. Y en eso estamos muy firmes todos”, concluyó.