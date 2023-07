Martín Lousteau cruzó a Jorge Macri por su defensa de Franco Rinaldi

“Los espacios políticos representan valores y no cualquiera puede decir cualquier cosa, no vale todo”, aseguró el precandidato a jefe de Gobierno Martín Lousteau, quien agregó que "la ciudad pendiente necesita que la miremos con el ojo del otro y con otra sensibilidad”.

“Esta ciudad hermosa que tuvo transformaciones muy importantes en los últimos 16 años, también tiene cuentas pendientes”, dijo el senador porteño y agregó que “se tiene que invertir mejor en seguridad, salud y educación, en terminar con los piquetes y en abordar la problemática de la vivienda, en definitiva cómo hacer que una Buenos Aires vuelva a ser amigable, porque si no empatizamos con el otro nunca vamos a entender el problema del otro”.

“La ciudad pendiente necesita que la miremos con el ojo del otro, con el del que tiene otras condiciones, con el ojo del que le cuesta más soñar porque no tienen cosas disponibles y cuando denigramos al otro, cuando lo atacamos, nos reímos, nos burlamos o lo insultamos, imposibilitar esto de nuestra parte pero también de ese otro que ni siquiera se puede acercar a contarnos sus problemas”, agregó Lousteau.

Lousteau cuestionó al exintendente de Vicente López y su principal competidor, Jorge Macri, que dijo que “nadie puede arrogarse un patrón ético” y se preguntó “¿vale cualquier cosa?". "¿Nuestros candidatos pueden decir cualquier cosa aunque sean contrarias a lo que decimos de cara a la sociedad y a nuestras plataformas? A mí me parece una enorme contradicción esto y me gustaría debatirlo con él, porque nuestros candidatos tienen que defender los valores de la plataforma de Juntos por el Cambio y esto no lo dice sólo el radicalismo, lo ha dicho el presidente de la Coalición Cívica e importantes diputados del PRO como Lospennato y funcionarios como Emanuel Ferrario y María Migliore”, completó el senador.

“Queremos construir una Ciudad más justa, defendemos la diversidad y de pronto nos encontramos con declaraciones de un candidato homofóbicas, son en contra de quienes viven en un barrio popular y que además son muchas en el mismo tono y en contra de los valores de JXC”, dijo Lousteau y agregó que “no cualquiera puede decir cualquier cosa porque somos una coalición que le está planteando una propuesta a la sociedad sobre una plataforma”.

“Los porteños exigen un debate”, agregó Lousteau, y dijo que “había un compromiso público de todos, a medida que se acercó la fecha empezaron a poner excusas y ahora parece que no quieren debatir, cuando con un debate siempre ganamos todos los porteños”.

“La Constitución es clarísima, para mi está claro que se refiere a los últimos cinco años, ese artículo es muy claro que cuándo dice “los años anteriores”, se refiere a los años previos y a si conocés a la Ciudad, si estás al tanto de las demandas de los vecinos, si sabés que pasa en cada barrio, es muy claro pero eso lo va a definir la Justicia, por eso yo no me presto a esas prácticas, no me gustan ni las comparto pero la decisión será de otro”, cerró Lousteau en diálogo con Radio con vos.