Javier Milei desafía a La Renga con un spot alternativo de campaña: ¿problemas legales en puerta?

El tema Panic Show de La Renga es uno de los clásicos del rock nacional y más allá de ser un himno, el precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, lo tomó como propio y en su campaña para diputado nacional, en 2021, lo utilizó en infinidad de actos a modo de presentación previa a sus discrusos.

El hecho de usar esa canción llevó a la banda de Mataderos a lanzar un comunicado en contra en sus redes sociales el día 7 de septiembre de aquel año. En el mismo decían "está mal, legal y moralmente, tomarse la libertad de usas esas canciones para una campaña política y beneficio propio".

Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso... #larenga pic.twitter.com/9qbtC617lW — La Renga (@larenga) September 6, 2021

Aquel altercado entre el economista libertario y la banda liderada por Chizzo Nápoli tuvo un capítulo más cuando el propio Javier Milei se encargó de decir "ellos cantaban en los actos de Cristina y cobraron por ello. Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo".

Y siguió: "Me parece bárbaro que los de La Renga no quieran ser mis amigos, pero no pueden censurar el uso de un determinado tema si respeta el copyright y se hacen los pagos correspondientes".

Ahora, en pleno lanzamiento de los spots de campaña para las PASO presidenciales, Javier Milei reflotó su versión de Panic Show y lanzó en sus redes un video de campaña alternativo donde se lo ve entonando el inicio de la canción que tanta discordia causó en el 2021.

"Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida", canta Milei mientras imprime un leve movimiento de cabeza, y agrega: "Corrió la casta sin entender, Panic Show a plena luz del día".

"Soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito", enfatiza el libertario para terminar con un "viva la libertad, carajo".