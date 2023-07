Alberto Fernández y una presencia con tintes de despedida

El presidente Alberto Fernández destacó este domingo que el "destino" le ha permitido que "empecemos a declarar la independencia energética un 9 de Julio en el corazón de la provincia de Buenos Aires", al encabezar el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en Salliqueló, provincia de Buenos Aires.



"Gracias a Dios que pudimos hacer este gasoducto con recursos nuestros, empresas argentinas y trabajadores argentinos, que nos está garantizando que el gas llegue a los lugares de desarrollo que más lo necesitan", destacó Alberto Fernández.

Sobre el cierre y a modo de despedida, el presidente realizó un balance de algunos datos positivos de su gobierno: "Tenemos 6.400 obras publicas vigentes. De esas, 3.000 están terminadas. Ahí hay hospitales. La conclusión entre las Argentina 2019-2023 es que nos recuperamos en un mundo difícil. Digo con orgullo que creamos 1.100.000 puestos de trabajo. Si gobernar es trabajar, General, he cumplido".

"La desocupación de 6,9 es de los más bajos. Nos llevamos la obra más grande de la democracia y la experiencia de haber seguido adelante", dijo Alberto Fernández ensayando una especie de balance.

También dijo que "no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente" para "llevar las obras que hacen falta e impulsando las políticas necesarias".



Tras apuntar que "la diferencia de precios que hay entre el gas extraído Vaca Muerta y el que viene en un barco importado es de 400%", el mandatario reafirmó que está "convencido", junto al resto de los integrantes de Unión por la Patria (UxP), de que "si el Estado no está presente la Argentina no se desarrolla".

A su vez, consignó que a "cada problema" le "puso el pecho", como "peronista", y "pudimos salir adelante" para "enfrentarlos" y "solucionarlos".

"Llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado, y en nuestra gestión se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo", destacó, y consignó que la desocupación es del "6,9 por ciento".