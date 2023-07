El duro comunicado de la Coalición Cívica repudiando los dichos de Franco Rinaldi

La viralización de un video que compila varios comentarios discriminatorios del candidato a legislador porteño Franco Rinaldi, primero en la lista de Jorge Macri, generó una ola de repudios dentro de Juntos por el Cambio, un pedido de expulsión presentado por la UCR y un duro comunicado por parte del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. "Ningún acto de racismo, xenofobia, homofobia y misoginia puede ser tomado como un chiste", sostuvo el actual diputado nacional.

Ferraro criticó en duros términos a Rinaldi con una extensa carta que publicó en redes sociales. "Soy consciente que a muchos enojará lo que digo, que se preguntarán por y para qué y hasta se abrirá una cloaca de agravios; pero por lo que soy, represento (poco o mucho) y mi historia, no puedo avalar el doble discurso y standard para con la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, la pluralidad y la cancelación", destacó Ferraro.

El duro comunicado de Maximiliano Ferraro

Y agregó: "Los derechos no son absolutos. No estoy a favor de la cancelación pero muchísimo menos estoy a favor de burlarse de las personas por cómo viven, aman o donde habitan. Vale preguntarnos según quién lo diga es aceptable o no, o qué hubiera sucedido si similares dichos eran pronunciados por otros: miles de caracteres se dispararían para expresar su preocupación y rechazo".

"La libertad, el humanismo, la igualdad como no sometimiento y la fe en el futuro son nuestros ideales para reconstruir una Argentina que quiere ser distinta y crecer en paz. Por último decir que siempre hay tiempo para un sincero arrepentimiento, perdón, pedido de disculpas y reparación", completó Ferraro.

Ferraro no fue el único "lilito" que se expresó en contra de Rinaldi. La diputada nacional Mónica Frade también rechazó esos dichos: "Deplorables las afirmaciones de Rinaldi. La homofobia y discriminación deben ser desterradas si aspiramos a vivir en una sociedad tolerante".