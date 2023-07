Qué dijo Franco Rinaldi tras difundirse sus dichos discriminatorios

Franco Rinaldi salió a hablar tras la controversia generada en las últimas horas luego de que se viralicen videos suyos con declaraciones que promovieron la “discriminación”. Bajo este contexto, y tras el repudio de la Unión Cívica Radical, desde donde incluso se exigió su renuncia, el primer precandidato a legislador porteño de Jorge Macri salió a dar explicaciones y pedir disculpas por lo sucedido.

"Esto fue una expresión artística de libertad, un streaming que hago, un Stand up que hice muchos años y que es parte de mi vida anterior. La explicación es que es una performance, no es en ningún caso un acto discriminatorio", sostuvo en declaraciones a LN+.

En ese sentido, el integrante de Juntos por el Cambio contó que él paso por "muchos actos discriminatorios" por lo que enfatizó que "nada más lejos está de discriminar a otro".

"Acepto que pude haberme equivocado. No tuve la intención de discriminar, no creo haberlo hecho. Si alguien pudo haberse sentido molesto, pido disculpas, no tengo problemas", reflexionó. Sin embargo, tampoco descartó que la difusión de sus videos hayan tenido que ver con un uso "malicioso" en detrimento de la candidatura de Jorge Macri.

"Sé que son ataques por elevación a Jorge Macri, hay mucho en juego en la Ciudad. Jorge va a ser un gran jefe de Gobierno y va a mejorar lo que se hizo", sostuvo.

Jorge Macri: “Creo en su pedido de disculpas”

Presente acompañando a Rinaldi en el estudio televisivo, Jorge Macri respaldó el arrepentimiento del postulante a la Legislatura. "Sin dudas el paradigma ha cambiado, no hago ese tipo de humor, pero también creo que sus disculpas son sinceras, hay un aprendizaje en él a partir del error, dijo que no lo volvería a hacer. Me quedo con esa parte", expresó.

Y agregó: "Yo creo en su pedido de disculpas. Hacer un reduccionismo a que Franco Rinaldi es sólo esto, no es cierto, tiene mucho para aportar".

Luego, se refirió al pedido presentado por la titular de la UCR porteña, Mariela Coletto, para solicitarle al ex intendente de Vicente Lopez que "le pida la renuncia a Franco Rinaldi como su precandidato”. Cabe recordar que Coletto es una dirigente cercana a Martín Lousteau, principal contrincante de Macri en la interna de la coalición opositora en el distrito.

Al respecto, Macri insinuó que la denuncia tiene que ver con “un mecanismo” impulsado por algunos sectores del radicalismo “que prefieren que la gente no elija” y cerró con un nuevo palito contra Lousteau. "La 125 nos puso al borde casi de una guerra civil, no por eso dije que alguien ingrese a nuestro espacio. Hay que dejar que la gente elija", concluyó.