La polémica por la compra de candidaturas llegó a Quilmes

El escándalo por la venta de candidaturas se metió de lleno en la agenda política, cuando falta cada vez menos para las elecciones PASO del 13 de agosto. Primero, la aparición de varias denuncias contra Javier Milei y su espacio La Libertad Avanza que incluyen el presunto cobro de hasta 50 mil dólares por un lugar para concejal. Y ahora, la controversia se replicó en Juntos por el Cambio en el municipio de Quilmes. La acusación viene de la diputada nacional Mónica Frade, por una supuesta venta del segundo lugar de concejales durante la campaña para las elecciones 2021.

La denuncia pública se produjo el miércoles por la noche en una entrevista televisiva, donde Frade debatía sobre la polémica de Milei a raíz de su método de financiamiento. En este contexto, Frade sostuvo que esta práctica también ocurría en el conurbano bonaerense y, sin mencionarlo, pareció apuntar contra el armado de Martiniano Mollina, exintendente de Quilmes y actual precandidato para volver al cargo. Lo curioso es que Frade, que es precandidata a diputada nacional, y Molina comparten la misma línea interna de Juntos por el Cambio, bajo el paraguas de Horacio Rodríguez Larreta.

"En el lugar 2 de la lista de concejales, yo no lo puedo probar, pero se reserva para el que pone la plata y algo raro pasó en la campaña anterior en Quilmes, que apareció una mujer en el segundo lugar y nadie me puede explicar cómo apareció", sostuvo sin filtro por LN+. La actual diputada haría referencia a Patricia Caparelli quien ocupaba el segundo lugar, detrás de Ignacio Chiodo.

Y agregó detalles respecto a las razones para comprar puestos en el distrito: "El que pone plata de concejal para ir a la lista es porque la va a recuperar. Van a recuperarla”. Por último fue más allá remarcando que “la política tiene que depurarse pero vamos a hablar de toda la verdad, no sólo de la que nos conviene”.

Las explosivas declaraciones sobre la presunta venta de candidaturas podrían desembocar en una delicada situación en la Justicia. Desde el entorno de Molina aseguraron no tener "idea de lo que habla" la diputada y negaron tener conocimiento sobre la existencia del hecho. "Ella misma dice que no tiene pruebas. No sabemos nada en verdad de eso", respondió un allegado del diputado provincial.

Patricia Caparelli, quien fuera de segunda concejal en 2021, y Martiniano Molina, referente de Juntos por el Cambio en Quilmes.

Consultada por MDZ por sus dichos, Frade aclaró: "Nunca aludí ni mencioné a Martiniano Molina". Y sostuvo que todo lo publicado al respecto en diversos medios ella "no lo dijo".

"Referí a un rumor que circuló, sobre el que nunca pude avanzar y lo afirmé en el contexto de lo que explotó alrededor de Milei", respondió y remarcó que la versión "nunca la pudo probar".

Dia de opereta política en los medios de "prensa" eficientes en eso.

No quieran radicar una interna en Quilmes en el sector politico de @horaciorlarreta @diegosantilli atribuyéndome imputaciones que jamás hice a @YoSoyMartiniano porque no lo lograrán. Ganaremos la Intendencia. — Monica Frade (@MonicaFradeok) July 6, 2023

En tanto, la diputada agregó que es "imposible" que desde el oficialismo intenten llevar a Molina a la Justicia y lo justificó argumentando que "no hay elementos" para acusarlo. "Si los hubiera habido, lo habría hecho", concluyó.