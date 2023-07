La tajante decisión de Javier Milei luego de ser acusado por venta de candidaturas

El precandidato presidencial y diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró que va a "denunciar" a aquellos que han acusado a su agrupación de vender candidaturas en dólares, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio "debe cubrir el financiamiento" de la fuerza política.



"Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos", sostuvo Javier Milei.



El empresario Juan Carlos Blumberg dijo que hay gente que "pagó" para integrar las listas de LLA y acusó a Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, "armadores" de este espacio, de pedir "dinero" para conformar las nóminas electorales.



"Hay gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares. Lo más grave es que han hecho un negocio con la política", aseguró Juan Carlos Blumberg.



Por eso, Javier Milei sostuvo que Blumberg "no tiene ninguna prueba" sobre la ilegalidad de esta forma de financiamiento, y aseguró que LLA demandará al empresario "por propagar mentiras".



"Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar", aseveró.



Javier Milei replicó que Blumberg pretendía "ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro".



En Twitter el precandidato publicó un comunicado en el cual aseguró que la Argentina está "repleta de delincuentes de guante blanco, operadores a sueldo y corruptos disfrazados de moralistas".

"Estamos viendo la campaña de difamación más grande de la historia argentina solamente porque venimos a plantear una Argentina distinta. Cada minuto que dedican a operarme, porque expongo los negocios de la casta, porque valoro a mi familia, o porque amo a mis perros, es proporcional al tiempo que dedican a esconder a los culpables de la decadencia nacional", sostuvo.