La dura amenaza contra La Cámpora que lanzó Patricia Bullrich

Patricia Bullrich aseguró en conferencia de prensa que “el Estado se alimenta de una sociedad cada vez más pobre. Vamos a desajustar a la clase media y a los trabajadores para ajustar a La Cámpora. Vamos a realizar una reforma muy profunda”.

“Actualmente existe una transferencia brutal de sectores productivos hacia una burocracia estatal que no ha mejorada en nada la calidad de vida de los argentinos. Le vamos a quitar poder al estado para devolvérselo a los ciudadanos”, aseguró. Y continuó que “ayudaremos a las provincias que más producen porque las provincias que menos producen están muy cómodas con esta situación: reciben coparticipación, pagan sueldos y hacen alguna obra pública”. Bullrich, resumió: “Las provincias productivas transfieren a provincias que no les interesa ser productivas”.

Palabra seguida, definió que “necesitamos un shock de cambio desde el primer día y que tome todas las variables de la economía. Reforma del Estado, tener un primer presupuesto sin déficit, una nueva carta del banco central para dejar de emitir, llevar adelante las reformas necesarias en el mundo laboral. Estas medidas generarán seguridad y abrirán una expectativa de inversión y trabajo”.

En Cipolletti, la exministra de Seguridad mantuvo encuentros con sectores productivos y vecinos; en tanto que en Neuquén se reunió con cámaras empresariales (que nuclean a bodegueros, construcción, petroleros, industriales, hotelería, gastronomía y turismo); y luego encabezó un multitudinario acto público en la avenida Argentina.

De la delegación que acompañó a Bullrich desde Buenos Aires -además de su compañero de fórmula, Luis Petri- participaron Damián Arabia, coordinador para el interior y candidato a diputado nacional y Laura Alonso, extitular de la oficina de anticorrupción en el gobierno de Mauricio Macri.

Consultada sobre el panorama de cara al 10 de diciembre en caso de ser elegida presidenta, la presidenta del PRO en uso de licencia apuntó que “la conflictividad es una trampa, la conflictividad solo existe cuando nosotros gobernamos. Este Gobierno que ha sido un verdadero desastre no ha tenido conflictividad. ¿Por qué? Porque es una herramienta política del poder. Tenemos muy en claro que no es que quieran un diálogo para lograr encontrar una salida, nos quieren someter para que las cosas sigan igual y nosotros no vamos a aceptarlo, trazamos un camino del cambio y lo vamos a lograr".

Sobre los cortes y piquetes que hoy azotaban a parte de la Patagonia y el país, la exministra de Seguridad fue tajante: “Consideramos terminar con era de piquetes y cortes de puentes y todo lo que significa eso en perdida de producción y de los derechos que tiene las personas de circular para hacer sus cosas. Al gobierno nacional no le importa si hay provincias que pierden sus capacidades y personas que pierden su trabajo y actividad del día. A nosotros si nos importa por eso hicimos un acuerdo en su momento y teníamos una estrategia clara ante cada corte”, recordó al mismo tiempo que definió como “estratégica” la seguridad de la zona de Vaca Muerta: “Tenemos un programa muy intenso para una explotación rápida con un rol central de YPF. Nuestra intención es tener una inyección con una ley de protección de inversiones extranjeras avalada por el futuro gobernador. Rápidamente poder sacar el cepo y tener la actividad a pleno".

“La Fuerza del Cambio es capaz de generar un cambio consistente, rotundo, de fondo, un cambio con valentía y coraje en la argentina. La Argentina no va más con medias tintas ni con agua tibia, la Argentina va a fondo y nosotros vamos a realizar ese cambio”, concluyó.

En Río Negro, acompañaron a Bullrich el legislador Juan Martín, los precandidatos a diputados nacionales, Sergio Capozzi y Jorge Padín; el candidato al Parlasur, Miguel Martínez; los legisladores electos María Laura Frei, Martina Lacour, Juan Murillo, Gabriela Picotti, Ofelia Stupenengo; y los concejales Flavia Boschi y Carlos Martinez Larrea. En Neuquén, en tanto, estuvieron el diputado nacional Francisco Sanchez, Ana María “Monin” Aquín, Juan Peláez (presidente de la UCR local); y los dirigentes Leandro Signorile, Nicolas Montero, Luis Cabrera (presidente Unir Neuquén), Gustavo Vázquez, David Schlereth, Carolina Rambeaud, Rubén Fernandez y Gastón Sobisch.