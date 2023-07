Juan Carlos Blumberg redobló la apuesta y desafió a Javier Milei: "Que me demande"

Juan Carlos Blumberg se despachó nuevamente contra Javier Milei, luego de conocerse que el precandidato a presidente lo demandará por las acusaciones a él y a su espacio, La Libertad Avanza, de vender candidaturas en sus listas para las elecciones. El empresario, lejos de estar preocupado ante esta decisión del diputado nacional, lo desafió a que "lo demande".

"Acá hay cosas que son concretas. Esta gente se enriqueció vendiendo cosas, es la triste realidad. Ahora tengo información concreta de que vendía (puestos) en cuotas en Entre Ríos. Este señor es un caradura", arremetió en declaraciones radiales a El Observador.

Luego, contó que tuvo conversaciones con Carlos Seguía, excandidato a gobernador de Neuquén y quién había responsabilizado al economista de un hecho similar. Allí, reveló que el periodista había hablado "con la hermana" de Milei para encararla sobre cómo se financiaba el espacio libertario.

"Ella le dijo directamente 'pero eso no es tanta plata'. Yo me caí de espaldas cuando me dijeron que vendían las candidaturas", sostuvo.

También fue tajante contra el precandidato a presidente Sergio Massa, a quien lo involucró por el armado de listas de La Libertad Avanza. "Me llegó por gente vinculada a la política, que a mi nunca me iban a poner porque a (Javier) Milei lo financió Massa para que haya 3 listas a presidente. Es evidente porque sale que estan poniendo gente de Massa en la lista de Javier", acusó sin filtro.

Y finalmente contó como rechazó otras candidaturas que le llegaron desde la fuerza política de Milei. "Me llamó Victoria Villarruel para decirme que peleó por mi lugar. Karina Milei me llamó también para ofrecerme el puesto 13 en la lista de diputados o senadores. Le dije que no me interesaba y los mandé al diablo", sentenció.