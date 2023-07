Infiltrados y traidores: el miedo que une a Javier Milei, Sergio Massa y Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio, Sergio Massa y Javier Milei se encuentran analizando cómo evitar lo inevitable, o al menos que el collateral damage no se lleve puesta su candidatura en las venideras elecciones presidenciales de Argentina 2023: infiltrados y traidores en sus propios armados que sirvan para que un otro salga beneficiado. No lo podrán evitar, pero si trabajar para que el impacto sea el menor posible. Valijas, armas, punteros, amenazas, todo eso va a estar el 13 de agosto cuando el país vote, y todo se está preparando ahora y en todos los espacios políticos.

Hay algo en común que se vislumbra en oficialismo y oposición por igual: ser traicionados por fiscales, recibir golpes debajo por del cinturón, heredar traidores de las internas que trabajen para el enemigo y evitar las operaciones de prensa en los medios que las permiten. No es nuevo, pasó en Grecia hace 2700 años cuando por la crisis económica que derivó en crisis de tierra, hombres ponían su talento para combatir y defender imperios que no les pertenecían por una suma de dinero pre acordada. Nada cambió.

Sergio Massa cree que La Cámpora recuerda sus intenciones cambiantes de 2015 y no confía en que la estructura de la orga vaya a cumplir con la fiscalización y militancia en su candidatura. Emerge allí Juan Grabois simulando la oposición interna para evitar la hemorragia del voto más duro, dogmático y de izquierda; sus críticas preacordadas servirán entonces para convencer convencidos y evitar la diáspora. ¿Qué certeza tiene UxP de que Daniel Scioli no trabajará para la derrota, como sí trabajó La Cámpora en 2015 para que gane Mauricio Macri y reconocido por sus propios militantes?

Otros tiempos. Daniel Scioli y Sergio Massa.

Javier Milei va contra la prensa absolutamente convencido de que la campaña es sucia como nunca e involucra a todos los candidatos. Cree que hay algo en contra de su persona, la publicación repentina de un libro para horadar su historia personal, notas en contra de su armado en el interior y el análisis meticuloso de cada candidato para destruirlo antes de las PASO. El economista cree eso y hay hechos que lo muestran.

Sebastián Parejas y Carlos Kikuchi son los señalados como traidores. Hay decenas de funcionarios en off que aseguran que están cobrando los lugares en las listas del interior. De hecho, a este cronista le confirmaron que cincuenta mil dólares es lógico pensar en "alquilar" el sello de Avanza la Libertad para ser candidato a intendente. Milei no lo sabía y lo supo días atrás. No son tiempos para cambiar el jefe de campaña.

Señalado. Carlos Kikuchi, jefe de campaña de Javier Milei.

Los infiltrados son quienes trabajan en las listas de Javier Milei para beneficiar a algún otro. Si eso existiera, entonces habría complicidad entre dos listas que se suponen rivales. Ha sido duro Milei con Sergio Massa, y ante la consulta de MDZ, Milei contestó: "No sé ni dónde vive Massa, no traten de ligarme porque no tengo ni tuve relación". Lo cierto es que si el armado de Milei tiene ínfulas peronistas, no serán menores que las de Juntos por el Cambio, que en el interior tiene un sistema de franquicias que le permite fiscalizar y en nombre de la buena política con representantes en todo el país.

Juntos por el Cambio vivió la misma situación cuando fue Gobierno y oposición. La relacion de Gildo Insfrán con Cambiemos fue excelente, y Rogelio Frigerio fue el encargado de acordar los vínculos y la posterior actividad parlamentaria de los representantes formoseños. A la hora de fiscalizar, el PRO también dependiendo del distrito se nutre y lo detalló el propio José Luis Espert, cuando hizo un acuerdo con el PRO en Capital para tener representante por falta de financiamiento en su campaña.

Separados. Javier Milei y José Luis Espert, por caminos separados.

Hay una frase no inocente de Carolina Losada que prendió las red flags enteras de Juntos por el Cambio: "No apoyaré a Pullaro si pierdo", dijo la senadora y precandidata a gobernadora de Santa Fe. Un mal pensado miembro del oficialismo local podría ofrecer sus servicios si pierde Losada la interna. Un estratega peronista pondría sus servicios, personas y financiamiento a disposición en caso de una eventual derrota para bucear votos en su pecera.

En Buenos Aires, la fiscalización mixta data de cuarenta años atrás, desde el regreso de la democracia. Las estructuras menores se nutren de las mayores con acuerdos que les permitan evitar el robo de votos, que es lo que pasa en Argentina en cada elección. Así, Juntos por el Cambio también contrata estructuras peronistas que le permitan monitorear cada sufragio sin margen de error.