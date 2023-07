El picante cruce entre Marra y el Pollo Sobrero por los cortes de calle en la Ciudad de Buenos Aires

Los cortes de calle y las movilizaciones vistas durante este martes en la Ciudad de Buenos Aires generaron distintas posturas dentro del arco político. En este sentido, Ramiro Marra y Rubén ´Pollo´ Sobrero se cruzaron en un acalorado debate televisivo donde no faltaron chicanas y acusaciones de los dos lados.

Todo comenzó cuando el precandidato a jefe de gobierno porteño de Javier Milei aseguró que a muchos manifestantes "los obligaban a ir" a las marchas. "Dejate de embromar", interrumpió el dirigente gremial y así comenzó un feroz intercambio entre ambos.

"Por privado, mucha gente me escribe por redes sociales que me dice ´muchas gracias por lo que estás haciendo, porque me están obligando a ir", lanzó el legislador por A24. A lo que el secretario general de la Unión Ferroviaria le respondió en forma irónica: "Me imagino la cantidad de piqueteros que te deben mandar mensaje".

"No son piqueteros, son víctimas", arremetió Ramiro Marra y sostuvo que "no tiene que defender a los piquetes si representa a los trabajadores". Sobrero señaló que si la persona reclamaba a través de la toma de calles es porque "lo habían dejado sin laburo". "Vos no sos sindicalista, sos piquetero", respondió sin filtro el economista.

En otro tramo de la charla, Marra le preguntó a Sobrero si él "tomaría edificios públicos" en referencia a quienes tomaron un anexo del Ministerio de Desarrollo Social durante la noche. Y sin dejarle responder, volvió a despacharse contra el dirigente gremial: "No seas cómplice de los piqueteros".

"Vos no estas mirando el problema, muchos gobiernos que tuvimos estos últimos 40 años nos dejaron sin laburo. Tené un poco de empatía por la gente que se quedó sin laburo", contestó Sobrero.

Por último, y tras ser consultado por lo que haría frente a quienes toman un edificio, Marra no dudo en decir que "hay que meterlos presos".

"¿Y por qué no proponés meter presos a todos los que se robaron la plata de la deuda externa?", le retrucó el gremialista. "Hacer negocios con la bicicleta financiera no es un delito, ¿qué estás diciendo? Estás inventando un delito, no dice eso en el código penal", cerró Marra.