Patricia Bullrich aclaró su controversial frase sobre el blindaje con el Fondo

Patricia Bullrich se refirió este lunes a su plan para una rápida salida del cepo cambiario y aclaró qué intentó decir con su frase de “blindar las reservas” a través de un arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe recordar que sus dichos generaron una gran controversia tanto de la oposición como dentro de Juntos por el Cambio, donde no dudaron en vincular la idea de la precandidata a presidenta con "el blindaje" acordado por el ex presidente Fernando de la Rúa durante su mandato

"Yo no dije blindaje, dije blindar las reservas", respondió con contundencia por LN+. Y le restó importancia a las comparaciones con diciembre de 2001. "¿Qué tiene que ver?, agregó la dirigente del PRO.

Asimismo, la ex ministra de Seguridad remarcó la importancia de "trabajar para tener reservas" en el Banco Central. Y rápidamente, apuntó contra el impacto de las restricciones sobre el dólar en las divisas del organismo. "El cepo se come las reservas. López Murphy me dio números donde este año gastamos 18 mil millones de dólares en el cepo", alertó.

Y añadió, tirándole un palito a Sergio Massa: "Si nosotros mantenemos el cepo no van a venir inversiones y nos comemos los dólares, somos el plan Massa 2”.

En otro pasaje de la entrevista, fue consultada sobre la llamativa situación que ocurrió en el búnker de Juntos por el Cambio en Chubut, tras el triunfo de Ignacio Torres para la gobernación. En pleno discurso de Bullrich, una parte de la militancia comenzó a vitorear a su favor al canto de "se siente, se siente, Patricia presidente".

"No era la noche para cantar sobre mi candidatura", consideró la presidenciable respecto al momento que pasó junto a Horacio Rodríguez Larreta. "Si estamos los dos en un escenario, tengo que poder conducir a la gente a una opinión distinta. No era el momento", insistió al tiempo de ratificar que "va a llamar" a Larreta en caso de un eventual triunfo en las primarias del 13 de agosto.

Por último, Bullrich cuestionó a Sergio Massa tras afirmar días atrás que "será el presidente que baje la inflación". "Massa sigue haciendo todo para no derrotar la inflación. Sigue emitiendo, no hay solidez fiscal en la Argentina y no hay un Banco Central independiente. Entonces, no puede derrotar a la inflación sin estos principios. Es una frase vacía", concluyó.