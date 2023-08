Luciano Laspina respaldó a Patricia Bullrich en Mendoza y dio indicios de su plan económico

Luciano Laspina, diputado nacional y miembro del equipo económico de la precandidata a presidenta de la Nación Patricia Bullrich, visitó Mendoza este lunes y presentó en el Arena Maipú su libro titulado "Desenredar la Argentina: Diagnósticos y propuestas para quebrar la decadencia". Concluida su exposición, se refirió a la relación que en la actualidad mantiene el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cómo sería en un eventual gobierno bullrichista. En tanto, respaldó la salida del cepo cambiario y defendió a la exministra de Seguridad, luego de la catarata de críticas que recibió por comunicar sus intenciones de "blindar de dólares" la economía. Para Laspina, esto último "se tergiversó".

"Patricia está construyendo un equipo. Desde hace más de un año que estamos con un conjunto de profesionales en todas las áreas de la Economía, de la Salud y de la Educación. También trabajando muy cerca del Gobierno de Mendoza en muchas experiencias de políticas públicas han sido exitosas aquí en la provincia para así trasladarlas a a la Nación, La verdad es que los que trabajamos con ella contamos con su liderazgo, su firmeza, su coraje y su decisión de ordenar un país que tiene todo para ser un país en desarrollo, próspero, rico, estable y que -por las locuras de la política y las sinrazones del kirchnerismo- nos ha llevado a una situación de una crisis económica y social como hace mucho tiempo no vivíamos", dijo Laspina con el fin de elogiar a la aspirante a la Presidencia de la Nación.

Al ser consultado sobre cuál sería su plan en caso de que Bullrich llegue a Casa Rosada, comentó: "Primero, un conjunto de leyes para facilitar las inversiones, la creación de empleo y la mejora de la productividad. Estamos pensando básicamente en tres grandes reformas en ese sentido. Que le den a los inversores seguridad jurídica, acceso a divisas para poder hacer las inversiones sin riesgo de ser confiscados, que generen mejores condiciones para el empleo en particular para la PyMES. También generar un conjunto de reformas y decretos que traten de desburocratizar al Estado que es una máquina de impedir para el sector privado. Estas son las leyes que tienen que estar desde el principio para empezar a generar crecimiento en la economía. Y, en paralelo a esas leyes, están las decisiones que hay que tomar en materia macroeconómica para estabilizar la economía. Eso incluye, por supuesto, la salida cuanto antes del cepo cambiario -que está generando una inflación tremenda y está liquidando las reservas del Banco Central- como paso previo a una estabilización de la moneda. Eso es lo que nosotros queremos plantear para el primer año como objetivo: un camino que incluya reformas para el crecimiento y para la estabilización".

Luciano Laspina junto a dirigentes de Cambia Mendoza.

Bullrich fue blanco de criticas luego de manifestar que si es electa presidenta levantará el cepo cambiario "lo más rápido posible" y que, a su vez, buscará un nuevo acuerdo con el FMI para "blindar de dólares la economía". Dirigentes propios y ajenos aprovecharon estas palabras para recodarle el "blindaje" de Fernando de la Rúa en la antesala de la crisis del 2001. Incluso, el propio Horacio Rodríguez Larreta- su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio- fue quien más la cuestionó.

En ese orden, Laspina consideró que "se tergiversó una palabra que utilizó Patricia. Lo que dijo es, creo yo, correcto. Argentina necesita salir del cepo cuanto antes. No podemos postergar un año más las soluciones. Hay que salir rápidamente, pero no ingenuamente. Con un plan, con un equipo y, preferentemente, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna forma nos dé el respaldo político a esta salida para evitar turbulencias en esa transición. Lo que dijo Patricia es que si ese apoyo del Fondo Monetario Internacional o de otros organismos multilaterales se traduce en apoyo financiero, esos fondos no pueden ser destinados a la corrupción, al gasto público ineficiente, ni a darle importaciones a los amigos del poder, sino a respaldar los ahorros de los argentinos. Tienen que ir al Banco Central para blindar la estabilidad del peso. Eso es, de alguna forma, lo que planteó Patricia en su declaración. Así que el compromiso nuestro es que vamos a hacer las reformas que hacen falta y que, si tenemos apoyo internacional, esos fondos no sean destinados otra vez al despilfarro, al déficit, sino a que estén en el BCRA para poder estabilizar la moneda y bajar la inflación".

En relación a las negociaciones entre la administración de Alberto Fernández y el FMI, señaló: "Creo que el Fondo tiene una actitud con Argentina con la que, a mi juicio, está intentando que el país no entre en atrasos con el Fondo Monetario y que no entre en una hiperinflación con este Gobierno fuera de control. Nosotros vamos a plantear un programa de crecimiento y estabilización para la Argentina y apostamos a que el Fondo va a apoyar esa ese camino para sacarnos del kirchnerismo. Así que nuestra relación con el fondo va a ser positiva. Positiva, pero proactiva".

"El fondo hoy está teniendo una actitud con el Gobierno -al cual sabe que es muy difícil pedirle alguna solución- de tratar de minimizar los costos de este Gobierno y de que Argentina no entre en default porque eso sería muy difícil de curar en el futuro. En eso tengo una una opinión un poco más constructiva que mis colegas de Juntos por el Cambio respecto a la actitud del Fondo Monetario. Estoy convencido de que el Fondo Monetario va a apoyar a un Gobierno que quiere hacer las cosas bien, estabilizar la moneda, bajar la inflación y que ponga sobre la mesa un programa de crecimiento. Si hacemos eso, el mundo va a ayudar a la Argentina y el fondo, en definitiva, es una expresión de los apoyos de la de los grandes países", completó Laspina, que estuvo acompañado por el senador nacional y candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, y la candidata a vice, Hebe Casado.

En el acto también estuvieron presentes los aspirantes al Congreso de la Nación Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Victor Ibañez; la senadora nacional, Mariana Juri; el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; el candidato a intendente por Maipú, Mauricio Pinti Clop; además de distintos legisladores provinciales.