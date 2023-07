Jorge Macri lapidario contra Massa por el acuerdo con el FMI y su estrategia de campaña

Continúan los ecos del acuerdo con el FMI, y desde la oposición cargaron contra Sergio Massa por "su logro". Jorge Macri, precandidato a Jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio (JxC), lapidó al Gobierno por tomar medidas que reflejen resultados solo en el corto plazo.

"No hay reservas y Argentina sigue sin resolver los problemas de fondo, tira las piedras para adelante el gobierno. El modelo del kirchnerismo es siempre el mismo. Massa dice lo que necesita para ser un buen candidato", afirmó en declaraciones radiales con Continental.

Jorge Macri contra los paros

El gremio docente Ademys dispuso un paro para este lunes en la ciudad de Buenos Aires en reclamo de "recomposición salarial" y acusó al Gobierno porteño de tener "una política de ataque y persecución a la docencia", ante lo cual el mandatario local, Horacio Rodríguez Larreta, replicó que "un grupo minoritario quiere castigar a algunos estudiantes".

Jorge Macri y su postura sobre los paros.

En este marco, Jorge Macri también cuestionó la medida de fuerza: "El paro docente en la Ciudad es inaceptable. Hay que alinear los incentivos en Argentina y darle un premio al que se esfuerza más. Este gremio que paró lo hizo con consignas como ''no al FMI'', como si tuvieran algo que ver".

Y añadió que su postura es que "quien no trabaja no cobra". "Tiene derecho a hacer paro, pero no le pago, no estoy obligado. Vamos a pagarles a los que trabajan", sentenció.

Otra de las medidas de fuerza que pondrá en jaque a los porteños es el paro de subtes anunciado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP). El primero será el martes 1 de agosto y habrá "una paralización total del servicio en las seis líneas y el Premetro, entre las 20:00 y el horario de cierre. Mientras que, el jueves, la medida de fuerza se llevará a cabo entre las 6:00 y las 9:00 en todas las líneas y el Premetro.

Jorge Macri también habló del reclamo de los trabajadores para reducir su exposición al asbesto. En esta línea, sostuvo: "Tiene un alto contenido político este paro, como con Metrodelegados, que laburan 4 horas por día y quieren reducir más la jornada".