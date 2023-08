Ante a una multitud en La Plata, Patricia Bullrich le dijo no al corte de boleta

Tras los festejos por el triunfo electoral en Chubut, que la tuvieron como una de las principales protagonistas, Patricia Bullrich visito la ciudad de La Plata acompañada de su candidato a gobernador Néstor Grindetti y del candidato a intendente platense por la Fuerza del Cambio, Juan Pablo Allan.

La recorrida incluyó una caminata por el centro platense, escoltada por un gran número de seguidores, charla con vecinos y comerciantes que se sacaron cientos de fotos en las poco menos de tres cuadras que pudo caminar, por la gran cantidad de personas que se acercaron a verla. Posteriormente, realizó un multitudinario acto, pasado el mediodía, en la céntrica esquina de 8 y 51, para cerrar la visita a La Plata con una conferencia prensa en las oficinas de su candidato a intendente, Juan Pablo Allan.

La precandidata a presidente de Juntos por el Cambio dijo que no avala el corte de boletas, pidiendo que voten su lista completa. En tanto, afirmó que fue por una cuestión de convivencia que silencio a los militantes que la vitoreaban anoche en Chubut. Por otra parte, cuestionó que se pague con Yuanes la deuda al FMI y acusó a Massa de estar vaciando el Banco Central y alargar la mecha de la bomba.

La primera pregunta que debió contestar Patricia Bullrich fue por el llamado a cortar boleta que hicieron hace unos días referentes del bullrichismo platense, hoy alineados con el intendente Julio Garro, como es el caso del diputado provincial Daniel Lipovetsky y el referente local Mauro Palummo. La precandidata a presidente respondió: “La fuerza del Cambio es un proyecto. En ese proyecto consideramos que es tan importante la presidencia de la Nación como quien va a conducir los destinos de la provincia de Buenos Aires, como quien hemos elegido por sus valores, principios y trayectoria como nuestro candidato a intendente de la Ciudad”.

Bullrich/Garro:

RETIRÁ LA BOLETA CORTADA



Ya podes pasar por la Casa Central de #JxC en 10 y 51, de Lunes a Sábado, donde está el punto central de boletas y ya tenemos la boleta cortada de @PatoBullrich y @JulioGarro.



Te esperamos... uD83DuDE42#CortáBoleta ??#LaFuerzaDelCambio uD83DuDCAA pic.twitter.com/1eFjFKj71f — Mauro Palummo (@MauroPalummoOK) July 30, 2023

“Nuestra mirada es ir a la lista completa, no avalamos de ninguna manera cualquier iniciativa que aliente el corte de boleta. Nos parece que no es representativo de nuestro proyecto, en todo el país tenemos listas que nos representan y las personas que nos representan son las que están en nuestras boletas”, sostuvo la referente halcón.

Reafirmando a su candidato en la capital bonaerense, dijo: “Hoy nosotros estamos trabajando para que nuestro candidato a intendente en La Plata de Juntos por el Cambio sea Juan Pablo Allan”.

Al ser consultada por MDZ, sobre el gesto que tuvo en Chubut con Horacio Rodríguez Larreta, su competidor en la interna de la coalición opositora, Patricia Bullrich afirmó: “Me pareció que era un acto importante pedir que no canten con Horacio al lado y generar ese gesto de convivencia”.

Y agregó: “A partir del 14 de agosto creo que Juntos por el Cambio, como lo está demostrando en todo el país, va a ser una maquinaria de legitimidad social para ganar la elección. Esperamos poder ganarla en primera vuelta; vamos a estar todos juntos, todos unidos y vamos lograr un triunfo muy importante en el país que va a generar un cambio profundo que va a ser recordado en la historia argentina”.

Por otra parte, la precandidata a presidente afirmó que la decisión de pagarle al FMI los vencimientos con Yuanes son un parche: “Massa lo único que esta haciendo es agrandar la bomba y alargar la mecha. Todo lo que está haciendo es descapitalizar al Banco Central, no hizo ninguna de las reformas que debía hacer y el país está perdiendo reservas todos los días. Y usar yuanes para pagar es otro recurso parche”.

Por su parte, Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Fuerza del Cambio, cargó contra Kicillof y Berni. Sobre el gobernador bonaerense afirmó que cuesta entender el razonamiento de que durante el gobierno de Macri se perdió soberanía: “No veo que durante nuestro gobierno se haya perdido soberanía, por el contario se defendieron como corresponde las fronteras. Se trabajó muy bien en ese aspecto. Desde el punto de vista económico y político, Argentina se instaló en el mundo, en el mundo que los argentinos queremos estar. Obviamente no estrechamos lazos ni con Venezuela ni con Cuba”.

Grindetti le recomendó a Kicillof que mire dentro de su espacio antes de hablar: “Siempre uno cuando habla tiene que mirar su propia casa y su propio tiempo, porque en términos de perder soberanía lo que están haciendo con los chinos realmente deja mucho que pensar”.

En cuanto a las acusaciones que recibió de Berni y la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) por los incidentes en la cancha de Independiente tras la derrota con Boca; respondió: “Pensar que un presidente de un club puede dirigir a la Policía, cuando como intendente la Policía no me acompaña, la verdad que no está bien. Claramente es una operación política, el contenido del comunicado y sus formas lamentablemente tienen contenido político”.

“Por otra parte, con el ministro de Seguridad, que ya lo conocemos todos como le gustan las cámaras, prefiero no establecer una polémica con él porque realmente carece de sentido lo que están diciendo”, afirmo Grindetti.