Qué pasará con la educación en la era "pos ítem aula"

El SimCity es un juego adictivo: crear una casa, sus habitantes; ampliarse a un barrio, una ciudad, un pueblo. Se puede fracasar, y, lo bueno, las consecuencias de las malas gestiones no cruzan la pantalla. Se puede caer en trampas sin que sea nada grave, como crear casas hermosas, sin agua. O barrios sin lugares para trabajar. También, como ocurren en las ciudades creadas por adolescentes, se puede jugar a que haya un mundo feliz: barrios sin escuelas, es decir, sin obligaciones para ellos.

El fracaso como comunidad queda ahí; en el mundo de los videojuegos. Pero algunas veces el mundo virtual se parece al real. En Mendoza ocurre y, casualidad o no, hay zonas que parecen haberse creado por “adolescentes” que eligen obviar sus responsabilidades de manera lúdica: hay pueblos nuevos en la Provincia creados sin una sola escuela. Tampoco se cumplen con otras obligaciones urbanas, como espacios de recreación; pero la ausencia de escuelas es el elemento más llamativo. Es lo que ocurre en Vertientes del Pedemonte, por ejemplo, que tiene más de 2 mil familias, está lleno de niños y no hay dónde estudiar. Tampoco en El Challao. Menos en las zonas de expansión demográfica de Maipú, Luján. Quienes juagan al “SimCity” mendocino son los gobernadores e intendentes de la provincia, quienes quedan descalificados.

Las escuelas de Mendoza están en malas condiciones.

La educación juega internamente con culpa. En las familias y en los gobiernos. Todos hablan, pero nadie se hace cargo. Se dice que hay que invertir, pero se gasta más en limpieza del automóvil que en libros y mucho más en ciclovías que en bancos de escuela. Pues la situación es crítica y, al parecer, habrá un clic en Mendoza. Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, los dos precandidatos que más chances tienen de gobernar, han ponderado el tema con algunos ejes clave. Al menos en el discurso, se viene la era “pos ítem aula”. Es que desde el años 2015 el debate sobre la educación en Mendoza se reduce a esa mínima política salarial de “premio castigo” que hoy está diluida. Responder sobre el ítem aula se transformó en la nueva zona de confort de los dirigentes políticos cuando hablan de educación.

Realidades y problemas

En Mendoza está universalizado el nivel inicial y la primaria. El secundario también en lo formal, pero 4 de cada 10 adolescentes no lo terminan en tiempo y forma. Hay indicadores de mejora en los números, pero también producto de la flexibilización del sistema: años sin repitencia y relajo en las exigencias. Las carencias en infraestructura son enormes. No solo con lo básico, como bancos, ventanas que cierren, calefacción y ventilación.

También con los elementos para acceder al conocimiento, como la conectividad. Mendoza ha sufrido el deterioro y en los hogares hay mal clima educativo. "Un alto porcentaje de niños/as y adolescentes vive en hogares con un clima educativo bajo (46,8%), si a esto se le suma el porcentaje de los que viven en hogares con clima educativo muy bajo (8,8%), se puede concluir que más de la mitad de los niños/as y adolescentes de la provincia vive en hogares donde sus integrantes no han alcanzado los años promedio de la educación obligatoria", explica el informe del estudio sobre condiciones de vida de los mendocinos.

El nivel de educación de Mendoza se ha deteriorado.

Aunque Mendoza tiene un nivel de acceso a la educación alto respecto a otras provincias, aún falta mucho y hay una brecha educativa alta. Incluso, la mayoría de las personas abandonan o no inician un nivel educativo superior al alcanzado por problemas económicos.

Hay una brecha grande entre zonas rurales y urbanas.

Salarios y alumnos

El creador del “monstruo”, Alfredo Cornejo, trabaja en una forma diferente de estructurar el salario docente para que haya un salto cuantitativo importante; pero priorizando por desempeño, especialidades y métodos. Según creen en ese equipo, es necesario revisar la estructura salarial de las áreas críticas de los servicios como la policía, los médicos y, especialmente, las docentes. La escuela es el único sitio del Estado que llega a todos lados, el más universalizado. Y por eso, en el contexto social del país y la provincia, el aula no solo es un lugar donde se transmitan contenidos de manera sistemática: las demandas y conflictos sociales, familiares y personales quedan de relieve.

El problema es que las áreas del Gobierno que abordan esos temas tienen recursos dispersos y las escuelas alcances limitados. Uno de los cambios de enfoque es reconocer esa situación dada. Cornejo tiene como problema y desafío renovar un equipo que lleva 8 años, en caso de volver a ser gobernador. En educación, por ejemplo, seguirían muy cerca suyo Jaime Correas, el propio José Thomas y jugaría un rol central como escudero Tadeo García Zalazar, más allá del rol que tenga. Recomposición del salario docente; creación del Programa Provincial de Matemática y enseñanza de inglés, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento educativo y alfabetización digital son algunas de las premisas del plan educativo.

De Marchi tiene en mente un plan que elaboró desde su fundación. Antes de lanzarse oficialmente como candidato pensaba usarlo como eje; aunque dudó por la hipocresía social sobre el tema. Es decir, es idea de que de la boca hacia afuera todos hablan de educación, pero a la hora de votar no es una real prioridad. El plan de De Marchi sí tiene base en algo que para Cornejo es una debilidad; los errores de las gestiones anteriores, sobre todo en infraestructura. La intención del candidato opositor es gestar un “shock” para mejorar las escuelas y, sobre todo, la conectividad.

Claro, hacer una escuela no es solamente construir un edificio, pues los recursos humanos y los estudiantes son los que realmente importan. De Marchi se reunió primero en secreto y luego de manera pública con representantes de los docentes; con la vista puesta también en mejorar el salario docente. Aunque como ocurre con el oficialismo “esconden” las propuestas (no está claro si por temor a que se las copien o porque no las tienen), la base del plan está en la inversión en infraestructura y generar una “revolución” interna para que el secundario se reenfoque hacia el mundo del trabajo. La especialista Marcela Carrizo dirige el equipo.

La Dirección General de Escuelas es casi un gobierno dentro del gobierno, por el volumen de recursos (cerca del 30% del presupuesto), de personas incluidas como trabajadores y la población afectada, pues hay más de 1000 escuelas, 50 mil docentes. 700 mil alumnos en primeria y secundaria, otros miles en nivel superior y todos los mendocinos atentos. Tan grande es, que se invisibilizan los cambios sutiles. Y la cosecha es siempre a largo plazo. Ocurre con el salario y mucho más con las políticas educativas.