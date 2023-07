Empresarios mendocinos adhirieron a la crítica del sector productivo al Gobierno nacional

Desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) se refirieron a la situación financiera que atraviesa el país y a los recientes anuncios llevado a cabo por el Ministerio de Economía de la Nación, los cuales impactan de lleno en el sector productivo. A través de un comunicado, la UCIM manifestó estar de acuerdo con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), Mario Grinman, y el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quienes brindaron un discurso en la Expo Rural 2023. A su vez, la UCIM aseguró que el "universo" de la industria está "asfixiado".

La UCIM citó a Grinman y Pino, que señalaron días atrás que el país está en una "situación lamentable" y que "se toman medidas que no buscan beneficiar a los argentinos".

"Esta semana, Argentina cerró un acuerdo con el FMI y tuvo que disponer de una serie de acciones que, seguramente, no van a mejorar nuestra realidad y que, dado la coyuntura electoralista, solo son parches para llegar a las elecciones sin que todo estalle. El desprestigio de la clase política y el enojo con los dirigentes es un lugar común para los responsables de estas entidades gremiales empresarias", consideró la UCIM, que, luego, aprovechó para citar a Nicolás Pino, quien sostuvo en la Expo Rural 2023 que 'la política prefiere muchas veces ocuparse de las rencillas entre los políticos, en vez de ocuparse de los argentinos; se gasta mucho tiempo en frivolidades y pequeñeces. A los argentinos, nos interesan las ideas y las acciones. La política debe dejar de ser un medio de vida y volver a ser un acto de servicio”.

“Las medidas tomadas por el Gobierno esta semana, no nos dan previsibilidad. Y que quede bien claro: estas medidas se toman por una necesidad financiera del gobierno y no en beneficio de todo el sector (agropecuario). Necesitamos reglas claras, justas y previsibles que generen confianza y se puedan instrumentar”. consideró Pinto aquel día.

También utilizaron las palabras indicadas por Mario Grinman, que recientemente aseveró que “lo que sí sorprende es la falta de creatividad de la dirigencia política, seguimos haciendo las mismas cosas, mal, presionando al sector privado. Y, justamente, el sector político es responsable de la decadencia de la Argentina. Si no, no se entiende cómo el mundo se está recomponiendo económicamente luego de guerras y pandemias, y nosotros todo lo contrario”. Para la CACyS, las medidas del ministro Sergio Massa “son cortoplacistas y tienen un sentido electoral para llegar a las PASO un poco más tranquilos. En este momento, la Argentina es un bote de gomas lleno de parches”.

En relación a la pobreza, Pinto dijo en su intervención: “Lo único que se multiplicó en Argentina es la pobreza: los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022; se multiplicaron 140 veces. Mientras tanto, el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas, y en pagar una enorme fiesta demagógica, que destruye la cultura del trabajo. El gobierno debe ayudar a los más necesitados respetando su dignidad y mediante la creación de puestos genuinos de trabajo. Sobre los impuestos, aportó que “en el caso de nuestro sector, el Estado actúa como socio desleal y forzoso (…) a través de impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos, que se van acumulando sin lógica ni sentido, en todos los niveles: nacional, provincial y municipal. Lo hace a través del manejo del tipo de cambio, que obra como un instrumento de apropiación de la legítima rentabilidad del productor. Las retenciones son un impuesto pésimo, por abusivo y por discriminatorio. Peor aún, en los tiempos de sequía que nos ha tocado vivir, en los que el Estado, como si fuera un acreedor privilegiado, se ha quedado con el poco rédito que ha logrado salvar el productor o les ha cobrado inclusive, a los productores que estaban en situación de quebranto”.

Para Grinman, “hoy en Argentina tenemos 15 millones de personas con distintos planes. El 52% de las casas en la Argentina recibe algún plan. En un país planero no hay futuro. Es el sector privado el que va a sacar grande a la Argentina, como ocurre en todo el mundo (...) No pedimos que dejen de cobrar los impuestos que corresponden, sino que busquen medidas racionales para no dificultar aún más la operatoria a las pymes. Argentina tiene 168 tributos, de los cuales en 10 está el 90% de la recaudación. El resto son para molestar. Hay que simplificar las normativas, pero Argentina no es un país de simplificar las normas".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Foto: Noticias Argentinas.

La visión desde Mendoza

La UCIM, hizo hincapié sobre estos puntos mediante su presidente, Daniel Ariosto, que dijo que tras las "expresiones de dos referentes tan importantes del mundo empresarial, no podemos más que coincidir".

“Todos los sectores de la sociedad, empresarios, trabajadores nos encontramos como en una trampa, con un Estado que debería velar por la seguridad, la educación, la justicia, la salud, para que los ciudadanos podamos vivir libres y que podamos tener un clima de tranquilidad. En lugar de eso, nos sentimos agobiados por la inseguridad, las malas condiciones económicas, la pobreza creciente”, subrayó Ariosto.

“Quienes tenemos empresas, además, nos sentimos agobiados por el sistema impositivo que en muchos casos saca entre 50 y 70% de nuestros ingresos o más, por retenciones injustas, por no existir un plan de gobierno, un rumbo económico. El comercio, los servicios, el turismo, la industria, la producción en general y en este universo, las pymes y todos los actores, estamos asfixiados. En un país que es productivo, no se puede producir y mucho menos, generar riqueza”, sumó. Daniel Ariosto, titular de la UCIM.

“La clase política, con honrosas excepciones, -continuó Ariosto- no se está ocupando de la compleja situación que vivimos los argentinos, por el contrario, se está preparando para ocupar sus puestos en la política y seguir asegurándose lugares de privilegio. Y esto está muy mal. La sociedad percibe que no está siendo amparada, no está protegida, que no tiene futuro. Los mayores lo viven con resignación porque su vida, su ciclo ya se ha cumplido y los jóvenes, buscan a donde poder emigrar porque han visto la vida de sus padres, sus abuelos y concluyen que lo mejor es irse”.

“Ante este panorama tan desalentador, no bajemos los brazos. Sigamos confiando en la masa crítica, el buen sentir de los argentinos, sigamos pensando que podemos creer en nuestro país. Esforcémonos juntos, para tener paz en nuestras almas, en nuestras familias y en nuestro país”, concluyó el titular de la UCIM.