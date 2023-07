Lo que dejó la histórica e intensa jornada electoral en San Juan

Las elecciones en San Juan siempre tuvieron una característica que cada cuatro años se repetía: que el peronismo ganara caminando. Esto, no obstante, cambió este domingo 2 de julio. Marcelo Orrego, gobernador electo de la agrupación Unidos por San Juan (Juntos por el Cambio a nivel nacional), contra numerosos pronósticos (con la Ley de Lema como condimento) se impuso y terminó con 20 años de justicialismo en la provincia cuyana. Los aspectos clave de una jornada a mil pulsaciones, el resultado negativo del mandatario Sergio Uñac en su "propia casa" y el festejo de la dirigencia nacional, entre otros aspectos destacados.

En primer lugar, la elección tuvo un factor clave y es que Sergio Uñac no pudo ir por la reelección, en medio de un profundo entramado con la Corte Suprema de Justicia que le costó nada más y nada menos el poder que hasta hace pocos meses era imposible de ser arrebatado. Cinco días antes de que se llevaran adelante los comicios en San Juan para elegir gobernador, vice, legisladores provinciales e intendentes, la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente los comicios del 14 de ese mes -incluyendo a Tucumán en la decisión- por presentaciones que aludían inconstitucionalidad en las fórmulas presentadas. Uñac quedó bajo la mira por querer ir por un tercer mandato, pese que la Constitución provincial a través de su Artículo 175 lo impidiera, bajo el argumento de que él entre 2011 y 2015 fue parte del Ejecutivo, pero bajo el cargo de vice. La Justicia resolvió mover la fecha para elegir gobernador, aunque ese fin de semana sí se celebró la jornada democrática en las otras categorías correspondientes.

El pueblo de San Juan ha expresado su voluntad y cómo hombre de la Democracia hay que saber reconocerla. Por eso, quiero felicitar a Marcelo Orrego y Fabián Martín, quienes resultaron electos como gobernador y vicegobernador de la provincia.



Allí, comenzó la debacle para el sector de Uñac. Ese 14 de mayo, ganó porcentualmente en lo que respecta a la suma departamentos y, a su vez, obtuvo 15 de las 19 intendencias. Pero hubo dos factores que incidieron y que al día de hoy tienen explicación. Por un lado, la diputada nacional Susana Laciar, de Juntos por el Cambio ganó en la Ciudad de San Juan y le quitó un bastión al peronismo. Fue la primera advertencia de que existía una sensación de cansancio que podía explotarle de cara al Gobierno local.

Hasta ese entonces la Corte todavía no resolvía que la candidatura de Uñac era inconstitucional. Fue recién el 1 de junio que se dio a conocer la decisión del máximo tribunal de Justicia. El mandatario provincial, ante la noticia, postuló casi inmediatamente a su hermano, el senador nacional Rubén Uñac.

La noticia no fue valorada de forma de positiva. En charlas de café, de taxi, con vendedores ambulantes, la nueva fórmula - que incluía a Cristina Andino- ya parecía ajena a lo que representaba la figura de Sergio Uñac. Hasta algunas encuestas anticipaban que el batacazo no era imposible. Sin ir más lejos, Rubén Uñac perdió en su bastión, que históricamente fue gobernado por la familia Uñac: Pocito. Allí, la agrupación San Juan por Todos fue la más votada, pero individualmente Marcelo Orrego arrasó con 14.438 de sufragios contra 9.981 de Uñac.

Rubén Uñac durante la votación.

¿Y José Luis Gioja? El diputado nacional y exgobernador le ganó a Rubén Uñac en el mismo lema. Del 44,26% total, Gioja cosechó 27,27%, mientras que Uñac 16,99%. Aunque no le alcanzó para vencer a Orrego y regresar a tomar las riendas de la provincia. Quien fue mandatario entre 2003 y 2015 no logró capitalizar el hecho de que Sergio Uñac no actuara como contrincante.

Por su parte, quienes festejaron fueron los dirigentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Cuando la elección aún no tenía ni 40% de participación, ya se había comunicado que el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta tenía pensado aterrizar en suelo sanjuanino. Finalmente, sumó a la nómina a José Luis Espert, Maximiliano Ferraro, Miguel Ángel Pichetto, Martín Lousteau y Waldo Wolff, quien lo acompañaron en la celebración.

"Es un triunfo de todo un equipo. Yo no creo en los personalismos, no creo en los líderes mesiánicos, personales. Es un equipo, es una visión de lo que la Argentina necesita. Somos muchos y Marcelo coincide con nosotros", aseveró Larreta, quien se mostró contento por el hecho de que ganó un perfil "dialoguista" en concordancia con lo que él apunta a nivel presidencial y en la interna de Juntos por el Cambio.

¡GANAMOS SAN JUAN! Felicitaciones a todos los sanjuaninos y especialmente a @DrMarceloOrrego y @fabianmartinsj por la elección que hicieron. Hace 20 años que gobiernan los mismos en la provincia y una vez más intentaron todas las trampas posibles para seguir perpetuándose en el…

San Juan pasó diferentes etapas políticas desde el regreso de la democracia. De 1983 a 1991 fue el Partido Bloquista el espacio a cargo de gobernar. Los mandatarios fueron Leopoldo Bravo, Jorge Ruíz Aguilar y Carlos Enrique Centurión. En 1991 se le delegó protagonismo al Partido Justicialista. Jorge Escobar asumió hasta ser destituido en 1992 y asumió el vice Juan Rojas en 1992. En 1995 retornó Escobar hasta 1999. Luego, hasta el 2002, estuvo en el cargo Alfredo Avelín de Cruzada Renovador, quien también fue corrido en consecuencia de un juicio político. En su lugar continuó el bloquista Wbaldino Acosta.

Desde el 2003 en adelante comenzó el período justicialista de la mano de José Luis Gioja, que gobernó hasta 2015. Sergio Uñac siguió el legado peronista, hasta este domingo que el dirigente del partido Producción y Trabajo, Marcelo Orrego.