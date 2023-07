Así será la boleta de Sergio Massa, Wado de Pedro y Máximo Kirchner juntos

Tras el acalorado cierre de listas, dentro de Unión por la Patria (UxP) tratan de mostrar una imagen de unidad, encolumnándose todos detrás de la precandidatura de Sergio Massa a Presidente. Camino a las urnas, este lunes se conoció como será la boleta de la coalición oficialista, que se utilizará en las elecciones PASO el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre.

En el modelo, se puede ver juntos a Sergio Massa, que busca suceder a Alberto Fernández y ocupar el sillón de Rivadavia; a Wado de Pedro, que encabeza la lista de precandidatos a senadores en la Provincia de Buenos Aires; y a Máximo Kirchner.

En lo que respecta al diseño, en la parte superior izquierda está el logo de Unión por la Patria, destacándose los colores celeste y blanco, con un toque de amarillo. Además, está acompañado por el nombre y por las figuras de Juan Domingo Perón, Eva Perón y Néstor Kirchner. En todos los casos, sobresale la imagen de los dos candidatos.

Boleta oficial de UxP

Cómo es el primer spot de Sergio Massa

El ministro de Economía y precandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, ya sacó su primer spot de campaña. Allí, se lo ve recorriendo y charlando con los vecinos del municipio de San Martín, de donde es oriundo.

En su alocución, el precandidato señaló que "toma decisiones todos los días" y que "gobernar es tomar decisiones que tienen que ver con mantener el funcionamiento de un país".

"No tengas dudas de que me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya", expresó Massa, que, además, destacó que Argentina es un "país fabuloso y tenemos que ordenar las prioridades, y eso es todo un trabajo".