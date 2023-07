Paritarias: el SUTE se encamina a aceptar la propuesta del Gobierno que frenará un posible paro docente

Los representantes del Gobierno de Mendoza y los dirigentes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se reunieron este miércoles en el marco de las paritarias. El Ejecutivo acercó una nueva oferta de incremento salarial para el sector y el gremio decidió que bajará la propeusta a las bases para que sea votada en las escuelas. Desde el viernes se realizan los correspondientes plenarios provinciales para decidir si se acepta o se rechaza el ofrecimiento teniendo en cuenta que podría realizarse un paro de 96 horas en caso de rechazar.

Las informaciones que surgieron, sobre todo del plenario en cada departamento, realizado el viernes, es que los docentes se encaminan a aceptar la oferta salarial del Gobierno provincial. En el plenario de este sábado, que se realiza desde las 9.30 en La Paz, se sabrá finalmente qué sucederá y qué medidas se adoptarán al respecto, pero según averiguó MDZ, todo estaría dado para que la propuesta sea aceptada.

Los departamentos que aceptaron fueron: Rivadavia, Junín, Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén, La Paz, San Rafael, Capital, San Carlos, Malagüe, Tupungato, Santa Rosa, San Martín, Las Heras, Lavalle y Luján de Cuyo. Mientras que los que rechazaron fueron Tunuyán y General Alvear.

El Gobierno ofreció un cronograma de aumentos al salario básico propuesto es el siguiente: en junio un 10,5 %, en julio el 8 %, en agosto un 14 %, en septiembre un 8 % y en octubre el 8 %. Según indicaron desde el Ejecutivo, la propuesta "tiene en cuenta la carrera docente, las responsabilidades del cargo y el trabajo integral que se realiza en las escuelas". Destacaron que la Provincia "reestructuró el sistema de garantía propuesto por el Gobierno Nacional devolviendo la pirámide a la escala salarial".

Como informó MDZ, la letra chica de la oferta salarial es que resuelve temporalmente un reclamo de muchos meses: ya no estará “achatada” la pirámide es decir que habrá una diferencia salarial significativa entre quienes recién se inician en la carrera docente y quienes llevan muchos años, son directivos y con más razón si son supervisores. Pero esas diferencias figuran en el acta como no bonificables y no remunerativas, es decir que no sirven para contabilizarlas para la jubilación, por lo tanto serán pagadas “en negro”. Otra novedad es que el ítem aula pierde valor debido a estas nuevas sumas que serán recibidas y en el nuevo acuerdo, el Gobierno no propuso ningún otro incentivo vinculado a la asistencia.

Ahora, con esta nueva oferta y ante el reclamo docente, el Ejecutivo provincial estableció distintos pisos de acuerdo a la antigüedad para que tenga un valor económico haber trabajado más años y que esto también repercuta al tener más horas de clases en el caso de secundarios.

Según los cálculos de MDZ, para profes de secundario, teniendo en cuenta la escala propuesta, alguien que tiene 36 horas y más de 24 años de antigüedad estará cerca de los 500.000 pesos en el mes de septiembre. La oferta además, incluye una especie de “bonos” que se cobrarán por única vez con el sueldo de agosto. A todo el sector docente le corresponden 40.000 pesos en concepto de “útiles”. Y a quienes son celadores, 36.000 para indumentaria y será percibido en la misma fecha. Pero además hay que sumar el ítem aula a todas las cuentas que se hagan para sacar el sueldo de bolsillo.

En el caso de que el SUTE resuelva aceptar, el paro docente previsto (pero no resuelto) de 4 días quedará totalmente desactivado. La situación sería totalmente diferente si la oferta es rechazada.