Desde Mendoza criticaron al Gobierno por el acuerdo con el FMI: "Sigue ahogando al argentino"

El actual diputado nacional por el radicalismo y precandidato por la misma banca en estas elecciones, fue contundente al analizar la situación económica actual del país en medio del anuncio de acuerdo con el FMI y previo a las elecciones PASO del 13 de agosto.

"A los argentinos no le da ningún oxígeno, muy por el contrario, los va a seguir ahogando. Es un programa que necesita de la inflación, es la única forma que va a poder cerrar las cuentas. Las reservas a junio tenían que ser de 9 mil millones, las reservas netas. Hace tres meses se puso a 8 mil, ahora se pone mil. Acordémonos de esto, no se va a cumplir con esos mil tampoco. Entonces, Argentina tiene 8.500.000.000 de dólares de reservas netas negativas. Sigue emitiendo, que era otra de las metas que no cumplió", analizó Lisandro Nieri en diálogo con MDZ Radio en Sonría Lo Estamos Filmando.

"Este gobierno tomó un déficit en 0,4% si cumpliera con el Fondo Monetario, que adelanto, no va a cumplir. Massa es candidato y hablan del plan platita, anuncian bonos y te dan platita. Va a ser todo peor de lo que fue hace dos años. Entonces no van a cumplir. Y si en algo se atenúa es por esfuerzo del sector privado que le siguen cargando y cargando impuestos. Entonces hay más emisión. Va a haber más inflación, ya él reiteró que sí. Esto para los argentinos es una pésima noticia, Argentina sigue en una senda inflacionaria y con una brecha que ya supera el 100%", agregó Nieri puntualmente.

Y sobre la situación económica sostuvo: "Es complejo el problema. Hace tres años y medio que ni siquiera se encara y es mucho más grave de lo que fue en 2019. Lo más mediocre que está haciendo el ministro de Economía hoy, es nada. Es decir, no hace nada. Comprar tiempo agranda los problemas y están comprando tiempo para llegar al 10 de diciembre. Eso es lo más mediocre de todo, los problemas son de hace 30 o 40 años y se han agravado terriblemente con el mamarracho de estos últimos tres años y medio. Por ejemplo, los problemas que tenía Mendoza a fines de 2015 los encaramos y la situación fiscal está ordenada".

Respecto del pedido de Mauricio Macri al FMI en 2018, contestó: "No salieron bien las cosas en lo económico ahí, por eso gobiernan Alberto, Cristina y Massa. Pero ahí se intentó ordenar al país, insertarlo en el mundo. Ahora reitero que hay mediocridad de no querer hacer nada. Y no lo digo yo, lo dice el presidente y de hecho lo ejecuta, y hablo del ministro y candidato Massa. Ahora no hay manera de cumplir el acuerdo con el Fondo, si cumplieran lo entregan cinco veces más grande y eso es deuda y presión impositiva, estancamiento. Argentina no va a tener crecimiento económico".

