Chubut se define entre el cambio y la hegemonía peronista

Chubut define este domingo un nuevo gobernador y 27 diputados. A su vez, en 44 de 47 localidades se elegirán intendentes y concejales, y habrá una renovación parcial de los integrantes del Consejo de la Magistratura en algunos distritos. Están habilitados a votar 474.242 electores, casi 30 mil chubutenses más que en la última elección.

Luego del temporal que azotó a parte de la provincia durante el sábado, el Tribunal Electoral Provincial informó que desde Gendarmería Nacional y el Correo Argentino garantizaron la logística y distribución de material electoral para las 241 escuelas afectadas al operativo de este domingo.

Existen cinco fórmulas para la Gobernación: Arriba Chubut, conformada por el actual intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y el vicegobernador y exintendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; Juntos por el Cambio, constituida por el senador Ignacio Torres y el exdiputado nacional Gustavo Menna; Por la Libertad Independiente Chubutense (PLICH), compuesta por el emprendedor César Treffinger y la comisario Laura Mirantes; el Frente de Izquierda de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) , encabezada por una fórmula de jóvenes mujeres docentes, Emilse Saavedra y Julieta Rusconi; y GEN, integrada por el exdiputado provincial, Oscar Petersen y la comerciante Nancy Lobos.

Sin embargo, el panorama anuncia una elección polarizada entre "Nacho" Torres y Juan Pablo Luque. El primero es el senador más joven del país, y busca ganarle la gobernación al peronismo -como PJ o en su versión provincial como lo es el Chusoto- que desde el 2003 está en el poder.

En tanto que Luque, el intendente de la ciudad más grande de la Patagonia, integra un frente de ocho partidos formado por el justicialismo, La Cámpora y el Frente Renovador, que apoya el actual gobernador Arcioni.

El dato disruptivo de la campaña de Chubut es que el Sindicato de Petroleros -aliado toda la vida al peronismo- apoya a Juntos por el Cambio. Incluso su secretario general, Jorge “Loma” Ávila, es el primer diputado de la lista de Torres. El sindicalista argumentó su cambio de bando porque “lo echaron del partido”.

Entre el electorado, se nota un claro desconocimiento de los candidatos y las categorías a votar, incluso hay varios ciudadanos que no tenían noción que este domingo se vota en la provincia. Situación que se repite en varios lugares del país, tal como ocurrió en la última elección de Córdoba donde sólo votó el 60% de la población. Con un alto nivel de descreimiento de la política, es todo un desafío convencer al electorado.

Nacho Torres es la apuesta de Juntos por el Cambio en Chubut.

Cómo piensa cada zona

Hay quienes anuncian empate técnico, pero es importante conocer Chubut: una provincia con extensa superficie (la tercera más grande luego de Buenos Aires y Santa Cruz), pero con idiosincrasias muy distintas de acuerdo a la zona donde se viva.

En el Valle, donde se encuentra la capital Rawson, hay una mirada más política e impregnada por la administración pública. En tanto que, en la zona sur, donde se ubica Comodoro Rivadavia, la visión es minera y empresarial, ya que el petróleo y las empresas afines marcan la economía del lugar. Finalmente, en el extremo oeste está la cordillera, tierra conocida por los atractivos turísticos, el esquí y las luchas ambientales, con una clara oposición a la actividad minera.

Estos datos no son menores, dado que forman el pensamiento del votante. Según encuestas preliminares, en el Valle -de donde es oriundo Torres-, ganaría Juntos por el Cambio. El legislador, quien quiere conseguir el poder luego de dos décadas de reinado peronista, es fuerte en su ciudad Trelew donde el candidato de su espacio ganó primero las internas, y luego la Intendencia en el pasado mes de abril.

Sin embargo, en la zona sur, donde se encuentra el mayor electorado de la provincia, los sondeos lo dan como ganador al actual mandatario municipal Luque. En la cordillera el panorama no es tan claro pero la postura de los candidatos sobre la minería será decisiva para su elección.

Uno de los escenarios que se puede dar es que gane una fórmula para la gobernación y otra en la categoría legislativa. De ocurrir dicha situación, la Legislatura será un lugar clave porque el próximo gobernador tendrá que negociar cada proyecto de ley para gobernar.

En la historia reciente hay un caso similar: fue la elección del 2011 donde Martín Buzzi (del partido dasnevista Modelo Chubut) ganó por 385 votos al justicialista Carlos Eliceche. Esto generó un escrutinio definitivo que duró ocho días, con denuncias cruzadas de fraude. La ciudadanía eligió una lista a gobernador y la contraria para diputados, no teniendo la mayoría el oficialismo. Esta situación podría repetirse.

Un dato no menor es que la provincia de Chubut es la única provincia del país que no cuenta con un Código Electoral propio, por lo que dificulta definir los distintos planteos partidarios por no contar con reglas claras de juego a la hora de participar.

Las cartas están echadas. Hay que ver si Juntos por el Cambio gana la provincia o continúa el dominio justicialista.