Juan Zabaleta: "La gente está despierta, no se la puede llevar donde no quiere ir"

“No me arrepiento de nada en mi vida política”, es la última frase de Juan Zabaleta antes de que se encienda el grabador. Su paso por el gobierno nacional hizo que su sucesor, Damián Selci, creciera en la opinión pública y potenciara la preexistente disputa política en Hurlingham, donde La Cámpora pretende anotarse otra estrella aunque para eso deba batir a un propio intendente de Unión por la Patria.

Sentado en el Centro de Monitoreo de la Avenida Richieri, justo frente a la estación del ferrocarril San Martín, Zabaleta parece disfrutar de la batalla y se siente orgulloso de haber “estado en este gobierno, donde no se frenó ninguna obra pública y se atendió siempre la demanda social”.

En tono de queja, cree que las divisiones del pasado aún no pudieron saldarse y esto se demuestra porque “hay que seguir trabajando para que los peronistas tengan un lugar en la silla del peronismo… el Frente de Todos no tuvo la capacidad para ampliar e incorporar a todos los compañeros”. Por ese motivo no entiende por qué algunos “referentes de mi propio espacio proponen debates que no le importan a nadie". "La sociedad está en crisis pero muy despierta. No hay que llevarla de prepo a donde no quiere ir”, advierte.

- ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva elección para intendente con la que tuviste que pelear hace ocho años, cuando no lo eras?

- Lo más importante siempre es lo que falta por hacer. Me motiva promover transformaciones en mi distrito y disfrutarlas junto a mi comunidad, mis vecinos, mis comerciantes, estudiantes… En su momento fue el proyecto de la Universidad Nacional de Hurlingham, en 2013, que pudimos poner en marcha dos años después, y ahora es la concreción de nuestro parque industrial en los terrenos del INTA que nos permitirá seguir sustentando nuestro desarrollo. Este proyecto también ayudará a consolidar el perfil de nuestro distrito, absolutamente industrial, ya desde cuando éramos parte de Morón, que todo lo que estaba en nuestro territorio eran todas fábricas.

Zabaleta siente que el peronismo no está sentado en la discusión

- Ahora, como en aquel momento, tenes que competir en una PASO, pero para mantenerte como jefe comunal, no para llegar a serlo…

- Son los momentos, las etapas, las circunstancias políticas. Estoy convencido que Hurlingham creció en estos años, con la inversión en obras públicas más importantes desde que se creó en 1994, todo encarado por este gobierno nacional, como también el abordaje social que le dimos y “es dable destacar”, ponerlo arriba de la mesa. En 2015 asumimos en un momento político muy complicado, porque gobernaban Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. No queremos volver a esos años aunque algunos se engañen porque ahora tienen otros nombres. Ese período provocó una nueva implosión del conurbano, con los tarifazos y el cierre de innumerables empresas y obras públicas. Se paró todo. Gabriel Katopodis no paró ni una sola.

- ¿Te arrepentís de haber ido como ministro al gobierno nacional?

- No me arrepiento de nada de lo que hice en mi carrera política. Siempre he tomado decisiones políticas que, al tiempo, más adelante, tomaron mis compañeros en su conjunto. Cuando con un puñado de dirigentes dijimos que teníamos que ampliar y dar debates internos que durante muchísimo tiempo se quisieron evitar, cuando se amplió en 2019, con una gran generosidad de Cristina Fernández de Kirchner, se ganó. Sergio Massa se fue en el año 2013. Armó su propio espacio con un montón de intendentes pero hasta que el peronismo en su totalidad no se sentó en la misma mesa no volvió al poder. Hay que seguir trabajando para que los peronistas vuelvan a tener una silla en la mesa del peronismo.

- Vos notas que hoy no tiene el peronismo esa silla…

- Claro que no. Se nota con claridad. Estamos en Unión por la Patria pero empujando…

- ¿La Cámpora es excluyente?

- La Cámpora es un espacio muy importante que tiene una construcción muy sólida pero el Frente de Todos, y actualmente Unión por la Patria, no se amplió.

- Las experiencias de elecciones donde hubo una fuerte interna en el Frente de Todos derivaron en un triunfo de una variante absolutamente contraria, como lo puede ser Juntos por el Cambio...

- No, no creo, pero no hay que abusar, tampoco, de lo que digo (se ríe). Está buenísimo tener una sociedad tan despierta como lo está la nuestra. Cuando la sociedad percibe una crisis más nos mira y percibe lo que hace la política. Hurlingham tiene una matriz socioeconómica muy vinculada con el peronismo, pero tampoco podemos darnos el lujo de abusar de lo que se le pide. No hay que llevar a la sociedad de prepo donde la sociedad no quiere ir. No es ni de prepo, ni a los empujones ni hablando de temas que no quieren escuchar. Tenemos que seguir dialogando, escuchando… Te reitero. La gente está muy despierta y sabe que todos los días algo le aumenta, que va a la plaza y le roban el celular, que va al hospital y tiene que esperar meses para que le den un turno y para solucionar todos estos problemas hay que seguir trabajando y entendiendo lo que pasa. Zabaleta deberá superar en la interna a Damián Selci, de La Cámpora.

- En medio de la interna, quienes están discutiendo con usted el poder municipal han tratado de instalar el debate entre el proyecto de Cristina contra el de Alberto, que sería usted…

- Yo fui ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que te digo también tiene que ser un argumento del debate. O sos parte o no sos parte del gobierno, no podes serlo de aquello que te gusta y no ser de lo que no te gusta. El decir que "tenemos diferencias, que no somos parte", es medio raro para mí, confunde a la sociedad. Cuando yo digo que este gobierno hizo mucho, estuvo ayudando a cada uno de los sectores en medio de la pandemia, no paró ni una obra durante los cuatro años, lo digo con claridad, y también me pongo en el lugar de la propia gente que no entiende esos desmarques. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la sociedad lo percibe… Loco, estás o no estás, sos o no sos… No se puede estar medio embarazado.