Horacio Rodríguez Larreta volvió a apostar por un mensaje conciliador de cara a las PASO

Los precandidatos presidenciales continúan recorriendo distintas localidades del país en busca de votos de cara a las elecciones PASO del próximo 13 de agosto. En esta oportunidad, quien visitó la provincia de Corrientes fue el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta. Precisamente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en la ciudad de Ituzaingó, junto al gobernador Gustavo Valdés.

En conferencia de prensa se refirió a las últimas medidas económicas del Gobierno nacional y sostuvo: “Son inentendibles. Lo único entendible es que cada día el sueldo vale menos, esa es la realidad de la Argentina”.

“La otra cara de esa angustia es la gran esperanza que me da cuando vengo acá, cuando veo el potencial que tienen las provincias”, dijo en referencia a Corrientes y también a Misiones, donde estuvo este viernes a la mañana.

“Les digo a los argentinos que el cambio no es si seguimos peleándonos unos con otros, no es de la mano de la violencia o de la agresión. No va más eso. Tenemos que construir una mayoría sólida para impulsar proyectos. Yo creo en los hechos, yo soy alguien de gestión, con experiencia de laburo”, detalló sobre su modelo de transformación para el país.

"Les digo a los argentinos que el cambio no es si seguimos peleándonos unos con otros, no es de la mano de la violencia o de la agresión. No va más eso. Tenemos que construir una mayoría sólida para impulsar proyectos. Yo creo en los hechos, yo soy alguien de gestión, con experiencia de laburo"

“La Argentina no se resuelve con slogans, la Argentina se resuelve con medidas para cada tema y metiéndote. Eso es gobernar, es decidir. Y para eso hay que conocer”, afirmó.

El precandidato y el gobernador visitaron la terminal hidroeléctrica Yacyretá, que es una de las principales represas generadoras de energía del país. Rodríguez Larreta se comprometió a que, en caso de ser elegido presidente, la provincia de Corrientes forme parte de la conducción en el Ente Binacional que la administra. "Yacyretá la tienen que manejar los correntinos, como corresponde”, sostuvo.

En Ituzaingó los mandatarios recorrieron además las obras del parque industrial y del puerto, vitales para la economía local. Durante la visita, el precandidato presidencial y el gobernador de la provincia ofrecieron una conferencia de prensa en el Atlas Grand Hotel.

En tanto, Valdés manifestó: “La Argentina necesita un cambio. Si seguimos haciendo lo mismo vamos a terminar siempre igual. Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que estabilizar la economía argentina. Nuestros hijos y profesionales se están yendo”. Y cerró: “Los correntinos ya estamos juntos para el cambio”.

Tras dialogar con los medios, los mandatarios encabezaron un acto político con militantes y dirigentes locales.

Esta mañana, el dirigente de JxC estuvo en Misiones con una intensa agenda, que incluyó una reunión con productores y empresarios, y la visita a un merendero que brinda apoyo escolar ad honorem, entre otras actividades. Estuvo acompañado por los precandidatos: a senadores nacionales, Ariel “Pepe” Pianesi y Pamela Encina; y a diputados nacionales, Alfredo Schiavoni y Natalia Dorper.

En conferencia de prensa, Rodríguez Larreta repasó los desafíos y propuestas para la provincia de Misiones y aseguró que, si es elegido como presidente, va a “eliminar la aduana paralela porque es inconstitucional y distorsiva”. “Le está complicando la vida a muchísimas empresas misioneras que no pueden competir”, explicó. Además, señaló que “hay que darle impulso a la yerba y formalizar el empleo”. En ese sentido, se comprometió a “trabajar para la unificación del tipo de cambio, que da previsibilidad a una industria que tiene un componente exportador importante”.