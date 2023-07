Juicio a Facundo Jones Huala: la fuerte crítica de Luis Petri

En el marco del inicio de la primera jornada del juicio de extradición del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, el precandidato a vicepresidente de la Nación en una de las listas de Juntos por el Cambio, Luis Petri, lanzó una fuerte crítica contra el activista, luego de que este último asegurara que "no es un planero" y que "vivía de robarles animales a los burgueses”.

"Jones Huala es un delincuente que creció al amparo de la desidia y la complicidad de las políticas populistas del kirchnerismo. Lo único que buscan estos violentos es la destrucción del orden constitucional y la abolición de la propiedad privada. Cuando hablamos de poner orden significa no negociar con delincuentes como ellos y defender la integridad del territorio argentino", indicó el mendocino Petri a través de sus redes sociales.

El posteo de Luis Petri.

El líder mapuche Facundo Jones Huala recibió este jueves un primer revés en el juicio de extradición Chile, en el que le negaron el pedido de nulidad del proceso que había pedido su defensa. Él reclamó cumplir el resto de la condena en la Argentina y ratificó su apoyo a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El juicio tuvo lugar en el Escuadrón 36 de Gendarmería, en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, y la primera acción fue el rechazo al planteo de nulidad del proceso expresado por la defensa. Durante la audiencia en la que se trata el pedido del país trasandino, del que se profugó, Jones Huala fue consultado por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, sobre si daba su consentimiento para ser extraditado a Chile, respondió: "No. En principio, pedí terminar la condena acá".

“Estoy orgulloso de haber combatido con mis compañeros. Ustedes nos obligaron, su clase dominante, sus socios, sus patrones, sus jefes. No solamente el capitalismo transnacional (...) ¿Cuál es el miedo que tienen? Porque yo sé que nos tienen miedo. Sé que nos tienen miedo, por eso el operativo policial. No le tienen miedo a la posibilidad de que estuvieras armados. Ojalá tuvieras las mismas armas. Ojalá tuviéramos ametralladoras y fusibles para enfrentarnos de igual a igual”, expresó el líder de la RAM.

“Ustedes le tienen miedo a nuestra ideología y a nuestra. Son unos vagos, inútiles. Nosotros no somos planeros, jamás en mi vida cobré un plan. Toda mi vida cobré de mi esfuerzo. Viví de sacarle animales a Luciano Benetton y a tantos otros burgueses que viven del pueblo argentino y chileno empobrecido. No me arrepiento ni me avergüenzo porque no soy un ladrón de guantes blancos. Nadie me va a intimidad, ni un funcionario, ni un juez, ni un presidente, nunca me van a ver de rodillas. Ni a mí ni a mi gente. Si quieren terminar con nuestra lucha tendrán que fusilarnos. Si quieren terminar con esta voz rebelde y revolucionaria, con la lucha de los mapuches, van a tener que fusilarnos”.

Facundo Jones Huala. Foto: Télam.

"¡Marichiweu! ¡Que viva la RAM!", agregó, antes de dejar el micrófono y volver a sentarse. Previamente, su abogado, Eduardo Soarez, había planteado que se rechazara "in limine la extradición porque el Estado requiriente no cumplió con un requisito determinante".

En una entrevista televisiva con TN, Soarez se había quejado de que el juez "decidió aceptar todas las pruebas de la Fiscalía y rechazar todas las de la defensa: eso está afectando el derecho a defensa en juicio".

"A Facundo se le violaron derechos de la propia Constitución chilena y del propio proceso", había agregado el abogado, quien había aclarado que si se tiene en cuenta el tiempo que pasó detenido desde su recaptura, a Jones Huala le quedan cumplir "once meses" de prisión. El líder mapuche es reclamado por Chile para cumplir la sentencia que se le impuso el 21 de diciembre de 2018 luego de que la Sala de Juicio Oral de Valdivia lo condenara a 9 años de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma.