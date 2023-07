Hernán Lacunza: "Si eliminamos el cepo, el dólar va a seguir siendo un barrilete"

Hernán Lacunza, el exministro de Hacienda de la Nación en los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri, forma parte del equipo económico del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. El exfuncionario brindó una entrevista a MDZ, en la cual hizo hincapié en las diferencias existentes en materia de finanzas entre su espacio y el de Patricia Bullrich en la interna opositora. También, entre otras cuestiones, aseguró que el ministro Sergio Massa "le copió" al jefe de Gobierno porteño la idea de eliminar retenciones y criticó el planteo de eliminar el cepo al dólar.

- ¿Las recientes medidas económicas de Sergio Massa son una devaluación en cubierto como dicen desde Juntos por el Cambio?

- Es una devaluación porque le ponen otros títulos. Tenemos 20 tipos de cambio para disimular el desastre que hicieron con la política fiscal y monetaria en tres años. Para no reconocer las consecuencias de ese desastre, lo que hacen es una devaluación sin mencionarla y ahora caemos en cepos, controles y restricciones de todo tipo como forma de aguantar. Es un parche para llegar a las PASO, un parche corto de tres semanas. Supongo que después habrá nuevas medidas



- Horacio Rodríguez Larreta también quiere eliminar retenciones, ¿cuál es la diferencia con lo que hizo Massa de eliminarlas para, por ejemplo, las economías y la industria del vino?

- Massa se copió de Larreta porque Larreta dijo eso en la campaña. Entonces, agarró y lo copió.



- ¿Cómo?

- Bajó algunas retenciones a las economías regionales, que es una propuesta de Larreta. No obstante, lo importante es que eso sea sostenible. Si Horacio es presidente, va a recorrer ese mismo camino. Lo que necesitan las economías regionales esa saber que las retenciones bajan y después no vuelven a subir. Si no, nadie invierte nada.



- ¿Qué distingue, según su visión, al equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta del de Patricia Bullrich?

- Me parece que los proyectos quieren llegar al mismo puerto. Tienen diferencias, sobre todo en táctica política, en cómo construir el músculo político para hacer reformas. Me parece que la posición de Horacio es que la reformas no sean reversibles y que sean realmente internalizables por el sector privado, que tiene que ver con invertir y contratar trabajadores. Entonces, hace hincapié en los consensos porque cuando viene un viento de frente -que siempre ocurre porque baja el precio de la soja o porque hay una guerra, una epidemia o cosas menos dramáticas como una sequía- no sean revertidas las reformas. Nadie toma decisiones con reformas transitorias. Esa es la ventaja del planteo Horacio Rodríguez Larreta.

- En las últimas horas se instaló una polémica luego de que Patricia Bullrich expresara que quiere eliminar el cepo al dólar.

- El cepo está en el carro. No hay que poner el carro adelante los caballos... Los caballos son el equilibrio fiscal y no darle a la maquinita. El problema no se soluciona tapando la consecuencia o eliminando. Tenés que atacar la causa, que es que tenemos un agujero fiscal en el que todo el tiempo emitimos pesos. Y, si no dejamos de hacer eso, el dólar va a ser un barrilete. Hoy se pone un cepo para controlar transitoriamente al dólar. Si lo liberamos, pero no resolvimos las causas, va a seguir siendo un barrilete.



- Rodríguez Larreta criticó que Patricia Bullrich manifestara que buscará establecer un acuerdo de blindaje de dólares aportados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El jefe de Gobierno porteño le remarcó que sería "repetir los mismos errores del 2001". ¿Cuál es su visión?

- Me parece que sobre eso del blindaje, no hay que diseñar programas económicos con recursos que uno no sabe si tiene porque, después, no están y se queda pedaleando en el aire. Tenemos que saber con qué vamos a contar el 10 de diciembre y, a partir de ahí, diseñar las políticas fiscales. monetarias y productivas. Si no, podemos estar construyendo castillos en el aire.



- ¿Qué haría Hernán Lacunza el 11 de diciembre en relación a las reservas del Banco Central? ¿Cómo afrontaría ese problema?

- A este tipo de cambio hay más demanda que oferta de dólares. Entonces, las reservas caen por eso. Los cepos son los tipos de cambio múltiples, los desdoblamientos, las medidas del domingo... Todos parches. La oferta tiene que superar a la demanda y eso va a permitir acumular reservas.



- ¿Y respecto a la dolarización que propone Javier Milei?

- Es un atajo, una ficción y una irresponsabilidad.

Lacunza se mete de lleno en el equipo técnico de Horacio Rodríguez Larreta. Rodrigo D'Angelo / MDZ.

- Usted fue ministro en uno de los momentos más críticos del Gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo piensa que puede recuperar su imagen después de haber transitado una etapa que fue difícil para la Argentina?

- No importa mi imagen. Importan las ideas y las buenas políticas económicas. Lo último que importa son las personas.



- ¿Cuáles fueron los errores de gestión en materia económica en esos cuatro años de Mauricio Macri?

- No sé si hay errores, pero hay lecciones que aprendimos: primero, la macro manda y la micro acompaña. Vos podés hacer todas las reformas microeconómicas bien, pero si el dólar es un barrilete o la inflación es de 50%, se lleva todo puesto y se divierte. Segundo, el dilema entre shock y gradualismo es un dilema si tenés crédito. Si no, no lo hay. Tercero, la trampa de la timidez. Paul Krugman, premio nobel de economía, dice "no te quedes corto con las reformas, pasate de largo".



- En pocas palabras, ¿cómo describirías el año de Sergio Massa como ministro de Economía?

- Con un dato: recibió la inflación en 100% y está en 150%. Recibió la pobreza en 36% y la va a dejar en 43%. Se va a saber en septiembre eso.



- ¿En diciembre le explotará una bomba a quien asuma al frente del Gobierno?

- La idea es que no explote ninguna porque sufren más los pobres, sino desactivarla con pericia. Y eso no es con un hacha, es con un bisturí.