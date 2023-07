El tenso momento que se vivió en la segunda jornada del juicio a Bento

En el marco de la segunda jornada del juicio oral que tiene a Walter Bento como principal imputado, la jueza Gretel Diamante le marcó los puntos a los presentes y dejó claro que no tolerará desmanes en las audiencias. Lo hizo antes de pasar a un cuarto intermedio y aseguró que aplicará los correctivos correspondientes si se generan altercados y ofensas durante el juicio. Testigos afirman que ayer uno de los imputados amenazó con "cagar a trompadas" a otro que se convirtió en colaborador de la fiscalía.

Fue antes de que comenzara la primera audiencia. Los imputados estaban llegando a la sala cuando el ex titular de la Defensoría Pública Oficial, Jorge Omar Miranda, increpó al abogado Martín Ríos ante varios testigos presentes. Ríos está imputado como integrante de la banda delictiva que lideraba Walter Bento pero decidió convertirse en colaborador del Ministerio Público y reveló detalles del accionar delictivo.

Si bien la jueza Gretel Diamante no aclaró a qué episodio hacía referencia, leyó ante todos los presentes cuáles son las obligaciones de los asistentes de las audiencias.

"Antes del cuarto intermedio les voy a leer el artículo 369 respecto de las obligaciones de los asistentes de las audiencias. Es para todos. Público, las partes, fiscalía y defensores", aseveró tajante.

"Las personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio. No podrán llevar armas y otras cosas aptas para molestar y ofender; ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debidos; ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones y sentimientos", aseveró la magistrada que conduce el juicio.

"Digo esto porque me han hecho conocer que ha habido algunas circunstancias que no van a generar un clima amable como el que tenemos que tener acá y en lo que va a demandar este juicio en adelante", aclaró sin dar detalles. Al parecer, el cruce entre Miranda y Ríos no fue el único que se registró el primer día de audiencias ya que habría existido también un intercambio entre uno de los hijos de Aliaga y el abogado imputado Jaime Alba.

Más allá del episodio puntual que haya llegado a oídos de la jueza, fue clara al manifestar que no permitirá ese tipo de situaciones.

"La próxima vez le pido a la persona eventualmente afectada por un gesto, comentario o circunstancia, que lo haga conocer. Este tribunal tiene las facultades y el poder de disciplina para aplicar los correctivos en el orden creciente que esta establecido en el artículo 370. Les quería comentar eso para evitar que haya conflicto en esta segunda audiencia y en adelante", finalizó.