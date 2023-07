Macri, en un lugar “prohibido” para Lousteau antes de las PASO

Jorge Macri no quiere regalar nada a pesar de que los números que tiene le confirman que va a ganar la PASO de Juntos por el Cambio. Creen en su equipo que hoy está diez puntos arriba de Martín Lousteau y que salvo que alguna situación particular lo dictamine, será el nuevo heredero de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, Macri se dará el gusto de ir al lugar en el que el apellido Macri y su persona son bien recibidos, y donde por la historia reciente, su contrincante nunca podría ir.

Hay signos que marcaron la historia de políticos y de partidos que son indelebles, no se olvidan. La quema del cajón de Herminio Iglesias es el caso más indeleble, que le permitió al radicalismo convertir a Raúl Alfonsin en el “padre de la democracia”. En 2008, el plan económico de Cristina Kirchner y Martín Lousteau con la trágica resolución 125 llevó la tensión social a un nivel desconocido en democracia y fue la Sociedad Rural la que congenió con las otras tres entidades para dar nacimiento a la Mesa de Enlace que terminó con el sueño kirchnerista de aumentar la presión tributaria al campo.

Socios. Graciela Ocaña y Martin Lousteau, de recorrida juntos.

La Rural será entonces hoy el lugar donde Macri caminará, estará con parte de su equipo, tiene el respaldo de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y las comunas donde ganó el kirchnerismo dos años atrás, hoy lo reciben con beneplácito. “Por ahora no nos entran las balas, y la Rural representa un sector al que Cambiemos respetó y bancó después del desprecio del kirchnerismo, no creo que Martin quiera meterse en ese lugar después de inventar la 125”, razonan en su búnker. La historia los asiste.

Lousteau fue a Lugano, a la facultad de Ciencias Económicas y a Santa Fe y Cerrito en los últimos días. Está buscando endurecer el discurso contra seguridad y armó un spot con Graciela Ocaña como parte del consenso para cambiar la ciudad. “Dos ministros del kirchnerismo haciendo campaña juntos, nos dejan todo regalado”, es la primera chicana del sector amarillo.

Quien está en la mirada de Juntos por el Cambio es Roberto García Moritan, quien inauguró su búnker en la histórica casa de Diego Maradona en Villa Devoto junto al jefe de campaña, Yamil Santoro. Moritan está en el radar de Mauricio Macri, con quien habló por teléfono hace poco, y tiene el visto bueno para formar parte de un eventual gobierno de Jorge Macri en la ciudad, todo dependerá cómo le va en las PASO. Si la cosecha es buena y supera los cinco puntos, podrá posicionarse de una gran manera para reclamar un lugar de privilegio, si no supera el 3%, será otro el escenario.

Entrevista. Roberto García Moritan, en la redacción de MDZ.

La candidatura de Ramiro Marra y Leandro Santoyo por los liberales y el kirchnerismo respectivamente, no generan nerviosismo en Juntos por el Cambio, donde no se descarta ganar en primera vuelta a pesar de precisar más del 50% de los votos. Marra representa la marca de Javier Milei pero no tracciona votos propios y no supo generar más cuadros porteños, de hecho el peronista Eugenio Cassieles, ex dirigente de Roberto LAvagna, es de la partida con un rol muy claro en la Legislatura.