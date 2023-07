El inesperado reclamo de Jorge Macri a Horacio Rodríguez Larreta por su candidatura

Jorge Macri realizó una entrevista radial donde sostuvo que le gustaría un respaldo "más enfático" de Horacio Rodríguez Larreta respecto a su postulación. En ese sentido, marcó distancia con las posturas públicas más contundentes que tuvieron otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, en favor de su carrera electoral.

"Me gustaría que Horacio fuera más enfático en su apoyo a mi candidatura", afirmó en diálogo por Radio Perfil, aunque rápidamente aclaró que era un aspecto "secundario" a señalar. "Lo hace a su modo y a su estilo", consideró. Las afirmaciones del exintendente de Vicente Lopez se dan en torno a la presencia activa del precandidato a presidente en eventos públicos junto a Martín Lousteau, rival de Macri en las PASO, en las últimas semanas.

"Soy el candidato único del PRO", remarcó y no le dio interés a las versiones de que Larreta apoye a Lousteau en la interna para sucederlo en el cargo.

"Cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática en su apoyo hacia mí, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando", eligió destacar el jefe de ministros porteños al ser consultado por el apoyo de otros dirigentes del espacio.

Por otro lado, confesó la preocupación que tuvo ante la posibilidad que el PRO presente más de una alternativa para competir en la Ciudad de Buenos Aires. "Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO", expresó y añadió: "Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad".

Por otro lado, respondió a los polémicos dichos de Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba, quien había apuntado contra la coalición opositora al grito de "pituquitos de Recoleta”.

"Los escuchamos de nuevo caer en esa lógica de discriminación", apuntó el dirigente opositor. "Quiero creer que es parte de un entusiasmo equivocado, o mal canalizado, de un búnker de festejo", agregó.

En ese punto, Jorge Macri contradijo al cordobés y sostuvo que "la ciudad de Buenos Aires es la que más aporta a la economía federal y menos recibe de coparticipación". Asimismo, aprovechó para hacer referencia a Juan Schiaretti, quien en los últimos días reflotó la idea de un eventual ingreso a Juntos por el Cambio.

"Yo ya manifesté mi preocupación, en su momento, cuando se evaluaba la posibilidad de una incorporación de Schiaretti a nuestro espacio, porque ellos votaron a favor de la quita de recursos del gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires", recordó. Y finalizó con una letal pregunta que pareció dirigida a un sector de la coalición: “¿Cómo vamos a traer a alguien a nuestro espacio que apoyó que le saquen recursos a la Ciudad?”.