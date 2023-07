Elecciones 2023: cuáles son los jingles más pegadizos que le ponen ritmo a la campaña

Como un clásico de la política argentina, no pueden faltar los jingles electorales. A poco tiempo de que finalice la campaña para las PASO, los diferentes espacios no dudan en poner en práctica la creatividad en sus spots para imponerse de cara a las elecciones presidenciales. Y mientras que algunos videos recurren a una postura seria en oratoria y mensaje, otros apuestan por ser más llamativos y apelar a la viralización por las redes sociales, ya sea porque sean pegadizos para bien o para mal.

Uno de los últimos que se dio a conocer fue el de Guillermo Moreno, postulante presidencial por el partido Principios y Valores. Recurriendo a una mezcla entre bachata y salsa, el exministro de Comercio deja de manifiesto su rechazo a la figura de Sergio Massa, aspirante por Unión por la Patria.

"Massa es cualquiera. Votar a Massa es cualquiera. ¡Vota a Moreno, mi negra!", reza la letra de la canción que el peronista compartió en su cuenta de Twitter. De fondo, el audiovisual muestra imágenes de personas y del mismo Moreno bailando en distintas situaciones.

Luego, el spot continúa arremetiendo contra Cristina Kirchner. "Y si te manda Cristina, acordate, se equivoca. Ya te lo puso al Alberto y te ha dejado en pelotas", sostiene la frase y remata con: "Es hora de un peronista, Moreno es ese patriota. Massa es cualquiera". Finalmente, el video cierra con la leyenda: "Moreno presidente".

La izquierda también cuenta con su hit de la mano de Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Partido Obrero. Con una reversión del tema “M.A (Mejores Amigos)” de la banda BM, el legislador elige apuntar contra Juntos por el Cambio, Javier Milei y Sergio Massa.

"Ellos te dicen que el ajuste es la salida pero la gente ya no aguanta en Argentina", abre el jingle con la imagen de los presidenciales mencionados en forma de caricatura y con la bandera de Estados Unidos por detrás.

Rápidamente, el ritmo lanza el pegadizo estribillo en modo electoral: "Se están portando mal, serán castigados, por eso en la urna lo meto a Solano. Defiende el trabajo, también el salario, mejor votá distinto, no a los mismos gatos". Incluso, agita la interna del espacio apuntando en una estrofa a Nicolás del Caño, precandidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda. "(Gabriel Solano) Banca todas las luchas, está en todos los barrios, no es izquierda light, no es como Del Caño", argumentó.

Por otro lado, otros aprovechan el juego de palabras para sacar canciones insólitas. Ese fue el caso del Movimiento Libres del Sur y su aspirante, Jesús Escobar, quien en las últimas horas compartió una cumbia en tono proselitista y con referencias a Jesucristo en su letra.

"Jesús presidente, Jesús es Pueblo", reza el estribillo del tema que arremete contra Milei, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. "Si los medios hegemónicos no nos dan el lugar, las propuestas que tenemos más fuerte van a sonar. A ese discurso de odio, de violencia y represión lo vamos a combatir viralizando esta canción", anticipó.

"Massa, ajuste no queremos; Massa al Fondo no queremos; está Libres del Sur en la vereda de enfrente por un pueblo soberano, por la patria, por su gente", continúa otra estrofa, mientras se ven imágenes del ministro de economía.

"Tenemos propuesta claras, nada de dolarizar. Y los precios por un año los vamos a congelar. Si querés un nuevo Menem podés votar a Milei. O a los que en el 2001 estaban y quieren volver", aludió sin filtro el spot mientras a lo largo del mismo de muestra a Escobar saludando a personas o en distintas actividades de campaña.