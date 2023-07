Día clave: se acerca un acuerdo con el SUTE que busca evitar el paro

El SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) espera recibir una oferta salarial del Gobierno provincial durante este miércoles 26 de julio que acerque posiciones y pueda generar un acuerdo salarial. El Ejecutivo provincial ha estado trabajando en una propuesta "superadora" que contempla algunos de los reclamos del sindicato para evitar el paro anunciado - a refrendar en plenarios en los próximos días- de 4 días para la semana que viene. El SUTE es el único sindicato estatal que durante las paritarias de julio decidió rechazar lo ofrecido por el Gobierno de Rodolfo Suarez por considerarlo insuficiente y reclama un esquema de recomposición salarial que abarque a todos los trabajadores de la educación y no sólo se refleje en un aumento del salario inicial como exige la Nación.

En Casa de Gobierno, tras el rechazo del SUTE a la propuesta salarial que ocurrió antes de las vacaciones de invierno y una amenaza de paro de 96 horas - que el año pasado se concretó en dos jornadas que tuvieron alto acatamiento- , los miembros paritarios oficiales junto a funcionarios de Hacienda han estado elaborando una propuesta que repercuta en la escala salarial que se encuentra en un especie de "achatamiento". Es que las constantes subas previstas por el Gobierno Nacional -que son obligatorias para todas las provincias-para el salario mínimo generan que si los gobiernos provinciales no compensan al resto de los trabajadores con mayor antigüedad y jerarquía, se aplane la pirámide y se generen inequidades entre docentes. Por ejemplo, una de las críticas del sector, es que una directora de escuela gana lo mismo que dos cargos iniciales. Es decir que el reclamo gremial es que haya una revalorización de las jerarquías y lo mismo rige para la antigüedad. Por esta situación, muchos docentes de distintos niveles, no están tomando llamados o cargos y son reemplazados por estudiantes avanzados, idóneos (es decir personas que han estudiado alguna materia en particular pero no tienen el título de profesor/a), o quedan vacantes.

El reclamo del SUTE es que los 165.000 pesos que la Nación exigió como salario inicial para las provincias sea el mínimo y no el techo y que por lo tanto, haya un aumento para el resto de la escala, donde se pondere años de trabajo y jerarquía. De lo contrario, el sindicato rechazará la oferta oficial y ante la falta de acuerdo, es muy posible que los plenarios previstos para este viernes (departamentales) y sábado (provincial) voten el paro del que ya se hablaba antes del receso escolar. Sin embargo el Gobierno tiene esperanza en llegar a un acuerdo, especialmente en un contexto electoral, y que esto genere políticamente un triunfo. Si arregla con el gremio, anunciará que habrá cerrado acuerdos con todos los grandes sindicatos estatales. Hay que recordar además que la paritaria del SUTE, que representa a docentes de escuela de gestión pública, repercute directamente en la de SADOP, que representa a quienes trabajan en las escuelas privadas.