Gabriela Cerruti aseguró que Argentina "no está en crisis" y la fulminaron en redes

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, brindó este martes una entrevista radial en la que varias frases que generaron polémica en redes sociales. La funcionaria consideró que la inflación tiene "causas claras y externas", aseguró que "Argentina no está en crisis" y hasta discutió "el tema de la medición de pobreza".

Cerruti sostuvo que hay diferentes causas de la inflación. "Asumimos con un 53 % de inflación que dejó Macri en diciembre. Después pasó lo de la pandemia, donde se produjo una necesidad de emisión. Después, tenés lo que implica la inflación internacional en el mundo y en los precios por la guerra en Ucrania. Después, viene el impacto de la sequía. Estas son las causas claras, externas", aseguró la funcionaria en diálogo con CNN Radio.

La portavoz luego desestimó que "el desorden político", por las internas del Frente de Todos, haya repercutido de manera directa en los precios. "Lo que sí hizo fue que se tardara más o menos en tomar determinadas medidas que este Gobierno al final terminó tomando", explicó Cerruti.

Gabriela Cerruti fue duramente criticada en redes sociales

En ese sentido, respondió a las críticas de la oposición a las políticas económicas del Gobierno y contraatacó restando fuerza a la existencia de una crisis económica en la actualidad: "La Argentina estuvo en crisis en 2001, cuando gobernaban la Alianza y Patricia Bullrich. Ahí todos veíamos a la Argentina en crisis. Yo digo que la Argentina hoy tiene inflación y un problema con el dólar, pero sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener en crisis".

Cerruti, luego, fue un poco más allá y discutió la forma en la que se mide la pobreza en Argentina, además de diferenciar entre quienes "no tienen para comer" y quienes "no llegan a fin de mes". “En la Argentina no hay hambre”, resaltó.

"Voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico. Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado, con lo cual si midieras todo eso no estarían bajo la línea de pobreza", indicó al hablar del índice de pobreza que ronda el 40%.

Por otro lado, se refirió a la trepada del dólar ocurrida el lunes tras el anuncio de las medidas económicas que implicaron una devaluación selectiva y un encarecimiento de bienes y servicios importados. Al respecto, responsabilizó a "especuladores".