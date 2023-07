El sorpresivo puesto en el que una encuesta coloca a Sergio Massa

Una de las últimas encuestas difundidas muestra un escenario que preocupa a Sergio Massa: uno de los precandidatos a presidente de Unión por la Patria podría quedar en el tercer puesto de manera individual, incluso detrás de Javier Milei. A pesar de que como frente el oficialismo quedaría en segundo lugar, la expectativa del ministro de Economía es poder decir el domingo 13 de agosto por la noche que es la figura más votada, para a partir de allí empezar a trabajar la campaña hacia las generales del 22 de octubre.

Sin embargo, según el último sondeo de la consultora Taquion, Massa no solo no logra ese objetivo sino que quedaría peleando con Milei por el segundo lugar. Los números de esta encuesta lo muestran con el 17,2% de los votos, contra 17,9% del referente libertario. Más arriba, como las más votada, aparece Patricia Bullrich, con el 20,6%.

El pelotón de atrás lo encabezan los contendiente de las PASO de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria: Horacio Rodríguez Larreta, con el 8,8%, seguido por Juan Grabois, con 7,9%. Los siguen Juan Schiaretti (2,9%), Myriam Bregman (2,3%), Guillermo Moreno (1,4%) y Gabriel Solano (0,5%).

Las dificultades de Massa para consolidar el voto de Unión por la Patria parecen explicadas por otra pregunta que hace el estudio. "El día anterior al cierre de listas el oficialismo decidió no presentar las candidaturas de Eduardo "Wado" De Pedro y de Daniel Scioli, con el fin de representar la unidad en Sergio Massa como candidato a presidente. ¿Qué opinás?", es el interrogante. Si se cruza la información tomando solamente a los que votan a UxP, el 50,2% dice que fue una "decisión acertada". En cambio, un 34,3% dice que le hubiera gustado Wado como candidato, y un 5,7%, Scioli.

Si se mide por espacio, Juntos por el Cambio saca una ventaja también, sumando entre Bullrich y Larreta 29,4%. Massa y Grabois, en cambio, obtienen el 25,1% de las respuestas. En ese escenario, Milei quedaría en un lejano tercer puesto, a más de 10 puntos del primero y 8 del segundo.

Un dato que está siendo seguido de cerca por la mayoría de lo encuestadores es qué pasa con los indecisos o los que dicen que votarán en blanco o que directamente no irán a votar. En el trabajo de Tarquino, por ejemplo, hay un 2,4% que responde por otro candidato (son 27 en total) o un 8,8% que todavía no lo tiene definido. Mientras que un 9,2% dice que va a votar en blanco (3,4%), nulo (2,9%) o que no irá (2,9%). Todo eso suma un 20,4%.

Al repreguntarle a los indecisos "a quién votarías si no tuvieras otra opción", las respuestas se distribuyen parejas. El que sale más beneficiado es Milei, con el 17,2% de los 8,8% que no sabían a quien votar, seguido por Massa (15,8%), Rodríguez Larreta (14%), Bullrich (11,8%), Schiaretti (6,6%) y Bregman (5,7%).

El trabajo fue realizado la primera quincena de julio, de manera online, y con una muestra de 2.419 casos efectivos. Según la consultora, el margen de error se calcula en el 2%.