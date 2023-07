Exfuncionarios, familiares y candidatos: quiénes asesoran a los legisladores mendocinos

La Legislatura de Mendoza tiene una planta de personal de casi mil empleados entre los que se destacan importantes cargos políticos más allá de los diputados y senadores provinciales. Se trata de los secretarios y asesores directos que tiene cada uno de los 86 legisladores. En la nómina de este personal legislativo figuran dirigentes de larga trayectoria que continúan su carrera con un perfil más bajo, a la vez que entre estos colaboradores aparecen varios familiares de reconocidos dirigentes locales.

A través de un pedido de Acceso a la Información Pública, MDZ obtuvo el listado con los 258 nombres de cada asesor y secretario que tienen asignados los 38 senadores y los 48 diputados. A estos empleados se les suman por otro lado los colaboradores de planta que trabajan para los bloques legislativos, además de los contratados a solicitud de cada legislador.

Al observar la nómina detallada se pueden observar exfuncionarios y exlegisladores “reciclados”, que encontraron un refugio político en la Legislatura, además de familiares de algunos dirigentes y referentes políticos provinciales. También varios dirigentes que integran listas de candidatos para las elecciones provinciales.

Exfuncionarios reciclados

Entre los nombres conocidos de los asesores legislativos se destacan por un lado el del exintendente radical de Rivadavia, Gerardo del Río, quien trabaja con el diputado Mauricio Di Cesare, actual candidato a jefe comunal del mismo departamento del Este. Por otra parte el de Carlos Bianchinelli, expresidente y exdirector del Instituto Provincial de Juegos y Casino y exdiputado peronista, quien colabora con el actual diputado maipucino Duilio Pezzutti.

Carlos Bianchinelli, fue funcionario de la gestión de Francisco "Paco" Pérez y actualmente es asesor legislativo.

También aparece otra figura reconocida del peronismo y del ámbito legislativo como Miriam Gallardo. La dirigente peronista maipucina fue presidenta provisional del Senado durante la gobernación de Celso Jaque y en 2021 volvió a ocupar una banca de senadora por unos meses. En 2015, fue postulada por el entonces gobernador Francisco “Paco” Pérez como ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pero un sospechoso error en la votación de su pliego la terminó privando de convertirse en jueza.

En los últimos años Gallardo se ha desempeñado como asesora en la Legislatura, primero del exsenador y actual diputado nacional Adolfo Bermejo y recientemente figuraba como colaboradora del senador Alejandro Bermejo, fallecido meses atrás.

El listado completo de asesores y secretarios de los diputados provinciales. Fuente: Cámara de Diputados.

Hay otros dos exfuncionarios de las últimas gestiones peronistas de la provincia que se desempeñan en la Casa de las Leyes. Uno de ellos es Sergio Rocamora, ex titular de la Dirección de Defensa del Consumidor y ex abogado apoderado de la Municipalidad de Luján durante la intendencia de Omar Parisi, quien ahora es asesor de la diputada justicialista Marisa Garnica, esposa del ex jefe comunal y actual candidato a gobernador.

El exintendente radical de Rivadavia, Gerardo del Río, actualmente asesora al candidato oficialista a gobernar la comuna.

El ex director del Zoológico de Mendoza sobre el final de la gestión de “Paco” Pérez, el veterinario Gustavo Orlando Pronotto figura como parte del equipo de colaboradores del senador radical Mario Ana.

A su vez, la exconcejal peronista de San Martín y titular del PJ departamental, Dalila Piccato, asesora a la senadora Adriana Cano, mientras que la exconcejal malargüina Paola Fernanda Jofré hace lo propia con la senadora Alejandra Barro, representante del peronismo del municipio sureño.

En tanto, otro nombre famoso de la política local que se destaca en el listado es el de Claudio Laciar, exfuncionario municipal de San Carlos y asesor del diputado de Unión Popular, Jorge Difonso.

Lazos familiares

En la nómina de trabajadores legislativos se encuentran también familiares de funcionarios y dirigentes políticos. Uno de ellos es Diego Foco, esposo de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y actual candidato a concejal en esa comuna, quien asesora a la diputada peronista Verónica Valverde. La presidenta del PJ provincial también tuvo un paso como asesora legislativa con un cargo reservado. Diego Foco, esposo de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, es asesor de la diputada Verónica Valverde.

Como asesora del diputado Omar Félix aparece Mariana Paponet, sobrina de la diputada nacional Liliana Paponet, quien responde políticamente al sector del peronismo sanrafaelino que lideran los hermanos Félix. Nómina de asesores de los senadores mendocinos. Fuente: Cámara de Senadores.

El secretario de la diputada Marisa Garnica es su yerno, Franco Ciacera Pucciarelli, quien está casado desde 2016 con la hija de la legisladora y el dirigente peronista Omar Parisi.

En tanto, la senadora Fernanda Sabadín tiene como asesor a Franco Díaz, hermano de la diputada Giuliana Díaz. Ambas legisladoras son referentes del radicalismo maipucino y responden políticamente a Néstor Majul.

A su vez, a la senadora peronista Cecilia Juri la asesora Valeria Breide, pareja del concejal de Capital del Frente de Todos, Gustavo Caleau Nómina de asesores de los senadores provinciales. Fuente: Cámara de Senadores.

Los que van por la banca propia

Una importante cantidad de asesores y secretarios de los legisladores son candidatos en las elecciones provinciales de este año y apuestan a conseguir su propia banca legislativa.

Los trabajadores de la Legislatura que son candidatos a legisladores o eventualmente concejales pertenecen a casi todas las fuerzas políticas y son los siguientes: