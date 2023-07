Bomba: una modelo erótica realizó una denuncia contra Javier Milei por la venta de candidaturas

Javier Milei recibió este lunes otra delicada denuncia en contra por la supuesta venta de candidaturas de su espacio, La Libertad Avanza. Se trata de Silvina Soria, una modelo y creadora de contenido erótico que pertenecía a la coalición del precandidato a presidente, quien aseguró que dejó la fuerza política cuando le pidieron 60 mil dólares a cambio de obtener una candidatura para ser intendenta de Avellaneda.

"Cuando estaba con Milei me pedían plata para ser parte de la lista. Me pedían 60.000 dólares para ser intendente y yo no lo tenía ni lo haría", acusó la mujer por Radio Splendid 990. La nueva controversia se produce en el marco de las acusaciones que se incrementaron en las últimas semanas contra el diputado nacional y a tan sólo tres semanas de las elecciones PASO.

Soria, quien ahora se postulará como aspirante a concejal de Avellaneda por Juntos por el Cambio, contó que mientras militaba para Milei empezó a encontrar situaciones sospechosas dentro de La Libertad Avanza.

"Vi en el último momento muchas cosas que no me cerraban: mucha corrupción, pedían plata para las candidaturas y uno no tiene 60 mil dólares para poner para ser candidata", aseveró la influencer sexual con más de 25 mil seguidores en Twitter.

En este sentido, ahondó en cómo le llegó la propuesta a cargo de los armadores electorales del libertario en el distrito bonaerense, relató que la millonaria suma de dinero se mencionó durante una reunión en el local partidario de Wilde y nombró a dos personas que habrían organizado el financiamiento.

Acá firmando mí precandidatura a Concejal de mí amada Avellaneda, en un espacio donde se me permitirá libremente hacer política para mis vecinos.@maxi_gallucci gracias por confiar en mí , serás un gran intendente y trabajaré y doblare esfuerzos para conseguirlo para y por los… pic.twitter.com/Wy1l537yaC — SilvinaSoria2023LA LEONA DE Avellaneda (@SilvinaSoria14) June 23, 2023

"El que quiere ser candidato a intendente tiene que poner 60 mil dólares", fueron las palabras que, según Soria, le habría dicho Miriam Niveyro. Y luego agregó, haciendo mención del otro supuesto involucrado: "A los pocos días Charlie Curestis pidió una colecta".

"¿No era por meritocracia tanto que decía Milei que era por reconocimiento social, por militancia en la calle?", lanzó en forma lapidaria. De acuerdo con su relato, Curestis le habría solicitado por WhatsApp que haga una colecta para recaudar fondos y así poder pagar su candidatura.

"Me dijo que hable con empresarios para juntar plata mediante fundaciones cuando no estaban blanqueadas por la Junta Electoral", expresó antes de cerrar con su contundente postura para alejarse de Milei: "Me parecía que no era legal, que era medio turbio".